【生命鬥士】捱過6次手術小鐵漢重返校園　媽媽感激師生打氣卡：收到眼濕濕

▲ 小鐵漢開開心心重返校園。

患有先天性心臟病的小鐵漢，甫出生就歷3次開腔手術，而在今年9月底，他終於完成第6次、亦是最後一次大手術，雖然一度出現肺炎，但最終平安出院。開朗的小鐵漢更於昨日（2日）重返校園，老師和同學製作了「打氣卡」，為小鐵漢打氣，令媽媽感到十分窩心。

4歲小鐵漢因患有先天性心臟病，出生不久就接受了3次開腔手術，其後亦更換過機械心瓣和植入心臟起搏器。雖然經歷重重難關，但小鐵漢仍在去年9月升讀K1，開始返學之旅。

▲ 媽媽陪伴小鐵漢返學。（facebook圖片）

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感激師生支持

而今年因為9月要做手術而暫時休學，他在9月底進行第3階段單心室循環手術，手術順利完成，惟術後因細菌感染患上肺炎，慶幸經歷2次洗肺終痊癒，並於10月中出院。出院後小鐵漢身體狀況漸漸穩定下來，直至昨日，小鐵漢再次穿上整齊校服上學去。

每個難關過了又是新的一頁開始。

小鐵漢媽媽表示，開學前有小感動，就是收到老師跟同學製作的「打氣卡」，

見面時，老師不是第一時間給大堆功課，要我趕在開學前交，（而是）先關心他身體，了解日後上課時要注意些甚麼。

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暫不上體育課

媽媽透露，小鐵漢暫時不會上體育課，轉為看書或畫畫。她怕小鐵漢失落，向他解釋，聰慧的小鐵漢卻表示，「我知道，驚『chok』親，整親呀嘛」。老師表示，平日上天台玩，行完樓梯他會說要休息，

能夠知道自己身體狀況，懂得表達，會放心點。

而小鐵漢可以見到好友們，「每日送貼紙」任務又可以繼續。小鐵漢認識一名印巴籍女同學，稱她為「茉莉公主」，原來小鐵漢休學期間也有跟公主視像，而今年K2不但同班，還是鄰座。昨日他本來預備了貼紙給公主，不料公主請了假，小鐵漢把貼紙轉送給其他同學仔，放學亦拖住另一名朋友仔，認真多情。

在開學前，父母兌現承諾，與小鐵漢去迪士尼「慶功」，爸爸回望過去4年多的日子百感交集，他形容，是由最初的悲慘故事，變成勇者冒險，最後得到童話故事般的大團圓結局。

爸爸希望小鐵漢往後的日子也如所有童話故事一樣，「從此過住簡簡單單、快快樂樂、健健康康嘅生活」，笑言兒子可以娶一位靚女公主做老婆。

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責任編輯︰王明芳