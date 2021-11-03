【安心出行】林瑞華料若B類食肆強制使用安心出行對業界影響很小　反而成誘因吸引轉為C類食肆

▲ 林瑞華料若B類食肆強制使用安心出行對業界影響很小，反而成誘因轉為C類食肆。（資料圖片）

早前有傳媒引述田北辰指，政府最快本月中要求B類食肆堂食的食客，也要使用「安心出行」應用程式。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華今日（3日）在一個電台節目表示，預計若實施強制使用「安心出行」，一些仍然抗拒使用「安心出行」的市民或會不選擇到B類食肆，或轉為外賣，對食肆生意額一定會影響，但相信不會太嚴重。

林瑞華認為，相關措施有利有弊，強制使用「安心出行」雖然一定會對食肆生意額有影響，但反而會造成誘因，吸引B類食肆轉為C類食肆。他表示，近期執法部門多了對食肆的巡查，亦有發現食客填錯或無填資料，食肆要被罰停晚市，若政府強制食客使用「安心出行」，有助減輕食肆的壓力。

林瑞華希望當局不會將食客使用虛假程式的責任，轉嫁予食肆，因食肆員工要辨別「安心出行」的真偽有一定困難。現時疫情緩和，他建議政府可同時放寬或重組對食肆的規限。

餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目表示，業界早就建議政府規定食客使用「安心出行」，指本港有約1.1萬間B類食肆，有約一半食客選擇填寫實體表格，不少人會填寫虛假資料，前線員工很難核實，有食肆因此而被罰停晚市，非常無辜。黃家和認為，政府應積極堵截市面上虛假的「安心出行」應用程式，亦要提供足夠指引，教導食肆員工如何分辨程式真偽。

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責任編輯：李榮忠