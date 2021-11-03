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【MIRROR星蹤】直撃MIRROR成軍3周年派對　數百鏡粉到場應援物逼爆九展【多圖】

娛樂 12:33 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR成軍3周年。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍3周年。

MIRROR 12子趁着11月3日這大日子，在今日（11月3日）於九展舉行《MIRROR Be 3 Birthday Party》答謝一眾鏡粉，TOPick為大家直撃現場情況。

【ALL IN ONE】MIRROR成軍3周年推新團歌　12子：集各人之強成無比力量

最新影片推介：利愛安專訪

鏡粉逼爆九展

人氣高企的MIRROR自出道開始已吸引大批鏡粉支持，12子的Fans Club花心思製作應援物，支持他們的偶像。

今日約中午時份，九展大堂已約有數百鏡粉到場取應援物及與氣球佈置合照，在1樓則有數十位鏡粉欣賞佈置及拍照。

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【ALL IN ONE】MIRROR成軍3周年推新團歌　12子：集各人之強成無比力量

另外，在會場內，展出MIRROR由出道至今的一些珍貴照片、道具及鏡粉送贈的別緻禮物，跟大家分享12子成長的點滴。

學生時代照片：

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獎座、演唱會精品、道具等：

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記者：梁樂欣

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