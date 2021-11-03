【MIRROR星蹤】12子首次演唱3周年團歌　Lokman代表分享3個願望

▲ MIRROR成軍3周年派對。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍3周年，出道至今成功吸納大量鏡粉。

11月3日是MIRROR 3周年的大日子，12子舉行《MIRROR Be 3 Birthday Party》並準備了驚喜表演答謝大家。

▲ 十二子上台見粉絲。（攝影：梁樂欣）

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約下午1時，MIRROR十二子現身，並上台答謝粉絲三年來的支持。之後十二子分為兩組「3周年王勁隊」及「3周年好勁隊」，台上玩遊戲「做緊乜嘢Reflection」。

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隊長Lokman代表說出MIRROR生日願望：「第一個便是大家身體健康，第二個是希望大家快些去旅行，第三個願望是下年可以再見到大家。」

Lokman然後續指：「今年的歌曲《All in One》是集合大家的力量，今日除了是我們生日大日子，也是MIRROR爸爸媽媽的大日子，希望大家給掌聲魯生和花姐，以及《全民造星》團隊。」

之後，MIRROR跟粉絲全場一齊唱生日歌及跟生日蛋糕合照，並首次現場演繹3周年團歌《All in One》，令全場氣氛高漲！

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記者：梁樂欣