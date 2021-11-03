【全民造星IV】《造星》史上最年輕對決　子涓想入女團被花姐質問

▲ 四季《造星》史上最年輕對決，子涓重回女團舊路被花姐質問。

《全民造星IV》昨晚（2號）播出第二集，再多三組參賽者上陣對決，包括去年曾參加《造星》的前女團成員子涓、創作人陳祖、樂天主義者Emi、排舞老師Jolin，以及《造星》史上最年輕的對戰，同為16歲的燒賣對上阿妹。

另外，再度登上《造星》舞台的子涓（夏子涓）受到花姐的質問，不過其表現則感動到評判鄭融落淚。

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子涓對陳祖

以組新女團為目標的《全民造星IV》本周起播出，首輪淘汰賽採用一對一的對戰方法，96名參賽者以抽籤形式抽出戰對手，勝出的將會晉級60強，剩餘人馬將會由兩位導師許廷鏗（阿佛）及梁祖堯（阿祖）從淘汰區挑選入組。

在昨晚《全民造星IV》第2集打頭陣的表演者是曾參加《造星III》、現年26歲的子涓，曾是女團Bingo的前成員。在上一季，她透露自己難以融入女團而決定賠錢走人，今次竟參加以選女團為終極目標的《造星IV》，因此早於海選時，便受到監製花姐（黃慧君）的質問。

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陳祖堅毅打動花姐

子涓堅定地向評審表示：「不論女團還是Solo，只要有舞台我就想企係度。」又指在《造星3》的比賽過程中曾經與隊員組成女團，有感還是能找到與她一樣對女團理念相似的人。

而子涓的對手是25歲的陳祖（陳祖兒），憑著她的自信與堅定得到花姐的賞識。

在第二輪面試時，製作組要求參賽者進行平板挑戰，失敗的需要大聲高呼：「我放棄。」來觀察她們面對挫敗時的態度。

最早失敗的陳祖一直都不願意說出放棄二字，到最後含著眼淚表示：「呢三個字好難講出聲，我唔想放棄，但身體做唔到。」她的堅毅能耐打動了花姐成功入圍，其堅持及相信自己的性格更被花姐視為比賽中的「黑馬」。

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子涓以唱跳歌曲《@princejoyce》上陣，見證著其改變的評判鄭融被其感動流淚，二人互擁安慰，花姐見到其穩定的表現亦直言：「其實佢有資格出道。」陳祖則得到評判當奴的欣賞，雖然最後當奴投票予子涓，但相信陳祖個人發展會更開心、復活賽中亦是有實力的一員。

Emi對Jolin

接著的對壘是由27歲的Emi（鄺采彤）對上26歲的Jolin（溫彩玲）。

Emi的奇怪及樂天性格得到花姐歡心：「大家都覺得你奇怪，但我仲撐緊你、教緊你，係因為你真係好正面，節目中可以俾大家見到一個咁奇怪嘅人都咁正面，對觀眾嚟講係好事，你個角色並唔係要勝出比賽，而係話俾大家知你係得架。」

舞蹈員兼排舞老師Jolin有的是舞蹈的實力，卻被花姐及評判認為她缺少「星味」，Jolin亦坦言：「我哋始終係dancer，要撇除呢陣味始終需要時間。」

Emi選唱歌曲《You Don't Know Me》敗給了唱跳《舞孃》的Jolin，Emi仍保持一貫樂觀：「輸咗都開心啦佢咁勁，輸咗俾個表演撩鼻屎就慘啫。」

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燒賣對阿妹

昨晚最後一隊上陣的，最《造星》史上最年輕的對決，同是16歲的燒賣（曾業喬）與阿妹（黃敏蕎），二人均被視為女團人選。燒賣是《造星》的開心果，甚得台前幕後歡心，幕後人員都表示自己是「燒賣關注組」成員，而阿妹青春活潑又傻氣，身高170cm外型亮麗，兩人各有支持者。

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最後由燒賣演繹歌曲《今朝有啲唔舒服》贏過唱出《記得》的阿妹，不過燒賣卻背負著家庭和學業的壓力，全因兩位兄長學業欠佳，父母對她寄予厚望，不想她再發「明星夢」。

為了參賽燒賣努力讀書來換取上台的機會：「我哋有協議，我要全科合格、三科考入頭十名，達成咗先嚟到比賽，所有後果由我承擔。」最後燒賣成功進入阿祖的隊伍。