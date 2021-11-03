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【安心出行】長者難用「安心出行」可考慮用八達通代替？　當局指正循不同方向研究改良

社會 10:40 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

黃志光指明白長者使用「安心出行」有困難，局方正研究改良版本。（資料圖片）

由11月1日起，市民進出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，須強制使用「安心出行」流動應用程式。有長者批評措施擾民，自己亦不懂得使用智能電話。長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務熱線中心自10月中至今共接獲逾100宗關於「安心出行」應用程式的查詢，當中由11月1日至今日下午4時45分，共接獲78宗相關查詢。詳情即看【下一頁】

副政府資訊科技總監黃志光今日（3日）在一個電台節目表示，有長者反映使用「安心出行」應用程式遇到困難，有意見認為政府可以收集八達通或身分證資料，代替「安心出行」或填寫實體表格。黃志光指認為不同方案各有利弊，局方正循不同方向研究改良「安心出行」的版本，會盡快完成研究。

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黃志光又指，安心出行毋須數據就可以使用，反映設計保障用戶私隱，但市民應該定期利用Wi-Fi，下載政府的高風險場所清單作自動比對，接收感染風險的通知。他又提醒市民不要使用虛假的「安心出行」程式，否則除了承擔法律責任，亦有可能感染電腦病毒。

黃志光昨日（2日）表示，下載「安心出行」應用程式的最新數字約628萬，數字定期有上升，近期亦有上升。現時參與的場所有超過9萬7千個，其中7萬6千多個屬私營場所，包括食肆及商場等。

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責任編輯：李榮忠

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