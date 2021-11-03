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【新冠疫苗】美國疾病中心批准5至11歲兒童　接種輝瑞新冠疫苗惟劑量較成人份量少

社會 11:22 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

美國疾病中心批准5至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗惟劑量較成人份量少。

美國疾病控制及預防中心上周五（10月29日）批准輝瑞為5至11歲兒童接種新冠疫苗緊急使用授權，為首個獲准用於兒童新冠疫苗，當地時間周二召開專家小組會議，討論有關兒童感染的情況、輝瑞疫苗的有效性及可能出現副作用相關數據。

美國食品藥品監督管理局疫苗顧問以17贊成、1票棄權表決，建議允許輝瑞對5至11歲兒童緊急使用新冠肺炎疫苗的授權，劑量是青少年和成人注射量的三分之一，指5至11歲的兒童佔新冠肺炎個案三成九。輝瑞方面表示，一項臨床試驗顯示三分之一的劑量，能夠為大部分兒童提供保護，降低疫苗劑量希望減少副作用帶來風險。

白宮稱食品藥品監督管理局已制定兒童分發疫苗計劃，疾病控制及預防中心批准後就可以接種疫苗。美國兒科學會主席發聲明表示歡迎以上決定，指為兒童接種新冠疫苗是希望兒童恢復正常的童年，不希望他們錯過節日聚會等活動。

不過當地有調查發現，大部分的父母不打算為小朋友接種新冠疫苗。

《健康台》最新影片推介：

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記者：余思嵐

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