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【賭王孫女】奚夢瑤宣布平安誕第二胎　何猷君再當爸爸：我們的掌上明珠

娛樂 12:35 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

何猷君再當爸爸。

何猷君和奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年10月為何猷君誕下兒子何廣燊（Ronaldo）。今年母親節，奚夢瑤於社交平台發帖文報喜。而今日內地傳媒傳出奚夢瑤已平安誕下第二胎，成功追女兒，湊成一對「好」字。

何猷君表哥王厚杰於11月2日在微博寫道：「歡迎Romee來到這個世界」，網民即問他是否慶祝奚夢瑤生了「妹妹」？王厚杰回應：「妹妹對」，因此被猜測已為何猷君夫妻宣布喜訊。

晒出BB小手相。（取自微博）

暗示已生BB女

何猷君太太奚夢瑤今日（3日）便公布第二胎已經出世，展示一家四口手疊手相，留言：「大家好呀，小朋友現在還有點害羞~​」老公就留言：「辛苦老婆，愛你，愛你們！現在超激動超開心超幸福」

何猷君並留言：「我們的掌上明珠，地球歡迎你！—— 媽媽哥哥和爸爸 ​​​」已暗示太太生女嬰。

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何猷君和奚夢瑤因拍真人騷結緣，夫婦早前再合體亮相《幸福三重奏3》中，除放閃晒恩愛，並盡吐心中情。猷君曾在節目透露婚前曾經同奚夢瑤講，自己不是「有一張無限黑卡嘅富二代」，婚後可能要太太一齊捱。

【賭王公子】何猷君夫妻上真人騷搵真銀　奚夢瑤與老公踎低買餸生活貼地

同場加映：利愛安訪問

奚夢瑤在近日一集訪問，直認猷君不用家裡錢，又指視四太梁家琪為偶像。她說：「我婆婆（四太梁安琪）是一個大家公認的虎媽，對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣，她對所有的兄弟姊妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，物質的一個照顧，但絕對不會慣你亂來這樣子。」  

今年5月何猷君宣布太太二度懷孕，他曾自嘲在家中地位又要下降。

撰文 : TOPick柴犬出動

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