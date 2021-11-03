【毒蛇出沒】大美督家中床頭櫃底驚現疑似蛇皮　事主嚇到無言：有無人知可點做

▲ 一名住在大美督村屋的網民發帖求教，指在家中床邊櫃底發現疑似「蛇皮」。

「家」理應給人舒適感，但如果在家中有駭人發現，你又會如何處理？日前一名住在大美督村屋的網民發帖求教，指在家中床邊櫃底發現一條形體通透、帶紋理的條狀物，疑似是「蛇皮」，擔心家中暗藏蛇蹤，一時引來網民熱烈議論。

據Facebook群組「大埔 TAI PO」，一名網民上周六（10月30日）發帖，指在家中床邊靠牆位置跌了東西，搬開櫃就發現疑似蛇皮。事主上載了一段影片及兩張相片，展示發現到的不明透明條狀物，並在網上求教：

請問有無人知究竟可以點做，同埋有無人知道就咁睇，條蛇皮係未已經好耐歷史定係新脫皮？

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有網民問事主，發現疑似蛇皮當時有否「嚇到嗌出聲」，事主就指自己已「嚇到講不出聲」。不少人認為事主在家中發現的物體，很有可能是含有劇毒的「中華眼鏡蛇」（俗稱「飯鏟頭」）所脫下的蛇皮，紛紛呼籲事主要小心。點擊睇網民留言：

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事主隨後在周一（11月1日）再發帖更新情況，言談間她似是曾找過捉蛇專家協助但不果：

原來冇見過實物條蛇既行蹤，即使打去問捉蛇專家，都唔多願意上門，因為佢哋建議只能夠預防，直到再發現佢再收窄範圍call專家，不成功都收費。

事主又表示「發現咗之後瞓覺係唔敢熄燈」、「瞓醒係會睇清楚先落床」。而直至發帖前的一刻，她仍未發現蛇的蹤影，家人與她已心理上接受了，並感謝網民的關心及建議。

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責任編輯：羅嘉欣