【全民造星】重溫MIRROR《造星》造型照　12子由素人蛻變成當紅人氣男星

今天(11月3日)是人氣男團MIRROR成軍3周年的大日子,MIRROR會於下午1時推出新歌《All In One》及MV、在九展舉行一連三場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」。

近年,MIRROR 12子現時的廣告代言不斷,反映吸引力驚人,就趁著今天回顧他們當年參加《全民造星》比賽的造型照,看看12子由素人踏上男團之路後,衣著、髮型等的轉變。

姜濤

姜濤以19歲之齡參加第一屆《全民造星》,作為99號的他是號壓軸登場,在造型照中的他與現時一樣也是保持長瀏海,相中的他單邊耳朵戴著十字架耳環、一大頂圓黑帽,白恤衫配黑色針織外套,還有兩條長鏈,當時已被不少網民樣貌出眾。

出道後的姜濤與《造星》時的樣貌沒有明顯改變,同樣是眉清目秀,造型更具型格。他的頭髮就先後染成啡色或較淺的顏色。

陳卓賢(Ian)

Ian在《造星》時自彈自唱 《Fly Me To The Moon》取得五盞藍燈直接入圍,造型相仍有Bady-fat,是傻氣又可愛的才華型參賽者,予人鄰家男孩的感覺。入行後Ian開始以厚重瀏海造型示人,在推出個人單曲《DWBF》時染了一頭灰髮。

楊樂文(Lokman)

隊長Lokman擁有深邃輪廓,曾被懷疑是混血兒。他一直以來都以長髮鬢辮造型示人,是其的一大標記。不過,Lokman於今年8月時就剪掉長髮,以新髮型示人,大獲網民好評,有人留言話「短髮仲型」。後來,他更把漂白短髮,有相當大的突破。

盧瀚霆(Anson Lo)

「教主」Anson Lo 參賽時被指脂粉味偏重,頭髮偏短,曾有頭戴Cap帽的參賽造型,現時有大量「神徒」的教主在髮型上就變成「心型瀏海」。教主對化妝、護膚也相當有心得,曾經在個人Youtube分享相關技巧。

呂爵安(Edan)

《造星》時的Edan gel頭、頭髮「剷得太青」,更突顯其鳥黑的濃眉,與卡通人物《芝麻街》的Bert更加「撞樣」。Edan近年歌影視三線發展,在年頭推出個人單曲時染了偏灰色的頭髮,更為亮眼。

江𤒹生(Anson Kong)

副隊長Anson Kong向來予人義氣仔女、剛陽味十足的感覺。造型時大的AK以頭金色頭髮登場。出道後的AK都經過造型師、髮型師改造,令他既可成為陽光大男孩,又可駕馭型格、暗黑系造型。

他曾試過All back髮型,又有從轉換髮色著手,黑髮、灰髮、啡髮都「完美Carry」,未知哪一段時期的AK最合生粉心水呢?

柳應廷(Jer)

曾是娛樂記者的Jer為追夢參加《造星》,Jer參賽時中分、留鬚、戴著眼鏡,造型打扮未見突出。從他的Instagram舊照中就看到他偏向文青打扮,而去年單飛的他就實行「大變髮」,其髮型與其歌藝一樣,同樣令人留下深刻印象。Jer以一頭長電鬈髮的造型,更曾漂染了後端髮腳,在舞台上十分顯眼。

Jer在今年8月中上載自己剪了短髮的相,為電影《阿媽有咗第二個》而再次「變髮」的他,話「剪了髮...細過老姜少少」、「Miss my hair」。未知Jer未來會否再電鬈髮呢?

李駿傑(Jeremy)

大家還記得Jeremy在參選《造星》時被指像「韓仔」嗎?外在條件不錯的Jeremy擁有清秀樣貌、高瘦身材,不過當時表現不算最搶鏡突出,被外界形容「韓味濃」,欠缺個人特色,導師之一的劉美君就大讚他有妖艷氣質,對他大為賞識。

Jeremy初出道時以oppa姿態現身,近年造型百變,再配上用色大膽的妝容,成為日系美男,可塑性相當高。

陳瑞輝(Frankie)

Frankie被公認為「最靚仔」、「盛世美顏」,樣貌在素顏、上妝後也似乎沒有太大分別。他最大的轉變就是髮型,剪成更有層次、改變髮色,令他更有星味。

邱士縉(Stanley)

「大表哥」Stanley擁有健碩身材,樣貌與《造星》時比較分別不大,他在鍛鍊身型方面也下了不少苦功,不時展現麒麟臂,更曾於MIRROR演唱會中負責「騷肌」。

邱傲然(Tiger)

Tiger擅長拉丁舞,擁有獨特氣質,他由當年參賽時的短髮變成現在的長髮造型,更具個人風格。Tiger的日常穿搭也具個性的,他鍾情日系型風格,穿上oversize上衣配襯長或短褲、各式帽子與波鞋,更曾經透露自己隨身攜帶不同的戒指,以配合不同造型。

王智德(Alton)

Alton在《造星》時大講「肌肉就是力量」、「尋求無悔真生活」等,令人留下深刻印象。他在造型照以黑色頭髮示人,是比較「正路」的髮型,近期就曾染過灰色、棕色髮色,再配上較長的頭髮。

