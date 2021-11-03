【全民造星】重溫MIRROR《造星》造型照　12子由素人蛻變成當紅人氣男星

▲ 回顧MIRROR 12子《造星》時的造型照。

今天（11月3日）是人氣男團MIRROR成軍3周年的大日子，MIRROR會於下午1時推出新歌《All In One》及MV、在九展舉行一連三場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」。

近年，MIRROR 12子現時的廣告代言不斷，反映吸引力驚人，就趁著今天回顧他們當年參加《全民造星》比賽的造型照，看看12子由素人踏上男團之路後，衣著、髮型等的轉變。

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姜濤

姜濤以19歲之齡參加第一屆《全民造星》，作為99號的他是號壓軸登場，在造型照中的他與現時一樣也是保持長瀏海，相中的他單邊耳朵戴著十字架耳環、一大頂圓黑帽，白恤衫配黑色針織外套，還有兩條長鏈，當時已被不少網民樣貌出眾。

出道後的姜濤與《造星》時的樣貌沒有明顯改變，同樣是眉清目秀，造型更具型格。他的頭髮就先後染成啡色或較淺的顏色。

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陳卓賢（Ian）

Ian在《造星》時自彈自唱 《Fly Me To The Moon》取得五盞藍燈直接入圍，造型相仍有Bady-fat，是傻氣又可愛的才華型參賽者，予人鄰家男孩的感覺。入行後Ian開始以厚重瀏海造型示人，在推出個人單曲《DWBF》時染了一頭灰髮。

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楊樂文（Lokman）

隊長Lokman擁有深邃輪廓，曾被懷疑是混血兒。他一直以來都以長髮鬢辮造型示人，是其的一大標記。不過，Lokman於今年8月時就剪掉長髮，以新髮型示人，大獲網民好評，有人留言話「短髮仲型」。後來，他更把漂白短髮，有相當大的突破。

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盧瀚霆（Anson Lo）

「教主」Anson Lo 參賽時被指脂粉味偏重，頭髮偏短，曾有頭戴Cap帽的參賽造型，現時有大量「神徒」的教主在髮型上就變成「心型瀏海」。教主對化妝、護膚也相當有心得，曾經在個人Youtube分享相關技巧。

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呂爵安（Edan）

《造星》時的Edan gel頭、頭髮「剷得太青」，更突顯其鳥黑的濃眉，與卡通人物《芝麻街》的Bert更加「撞樣」。Edan近年歌影視三線發展，在年頭推出個人單曲時染了偏灰色的頭髮，更為亮眼。

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江𤒹生（Anson Kong）

副隊長Anson Kong向來予人義氣仔女、剛陽味十足的感覺。造型時大的AK以頭金色頭髮登場。出道後的AK都經過造型師、髮型師改造，令他既可成為陽光大男孩，又可駕馭型格、暗黑系造型。

他曾試過All back髮型，又有從轉換髮色著手，黑髮、灰髮、啡髮都「完美Carry」，未知哪一段時期的AK最合生粉心水呢？

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柳應廷（Jer）

曾是娛樂記者的Jer為追夢參加《造星》，Jer參賽時中分、留鬚、戴著眼鏡，造型打扮未見突出。從他的Instagram舊照中就看到他偏向文青打扮，而去年單飛的他就實行「大變髮」，其髮型與其歌藝一樣，同樣令人留下深刻印象。Jer以一頭長電鬈髮的造型，更曾漂染了後端髮腳，在舞台上十分顯眼。

Jer在今年8月中上載自己剪了短髮的相，為電影《阿媽有咗第二個》而再次「變髮」的他，話「剪了髮...細過老姜少少」、「Miss my hair」。未知Jer未來會否再電鬈髮呢？

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李駿傑（Jeremy）

大家還記得Jeremy在參選《造星》時被指像「韓仔」嗎？外在條件不錯的Jeremy擁有清秀樣貌、高瘦身材，不過當時表現不算最搶鏡突出，被外界形容「韓味濃」，欠缺個人特色，導師之一的劉美君就大讚他有妖艷氣質，對他大為賞識。

Jeremy初出道時以oppa姿態現身，近年造型百變，再配上用色大膽的妝容，成為日系美男，可塑性相當高。

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陳瑞輝（Frankie）

Frankie被公認為「最靚仔」、「盛世美顏」，樣貌在素顏、上妝後也似乎沒有太大分別。他最大的轉變就是髮型，剪成更有層次、改變髮色，令他更有星味。

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邱士縉（Stanley）

「大表哥」Stanley擁有健碩身材，樣貌與《造星》時比較分別不大，他在鍛鍊身型方面也下了不少苦功，不時展現麒麟臂，更曾於MIRROR演唱會中負責「騷肌」。

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邱傲然（Tiger）

Tiger擅長拉丁舞，擁有獨特氣質，他由當年參賽時的短髮變成現在的長髮造型，更具個人風格。Tiger的日常穿搭也具個性的，他鍾情日系型風格，穿上oversize上衣配襯長或短褲、各式帽子與波鞋，更曾經透露自己隨身攜帶不同的戒指，以配合不同造型。

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王智德（Alton）

Alton在《造星》時大講「肌肉就是力量」、「尋求無悔真生活」等，令人留下深刻印象。他在造型照以黑色頭髮示人，是比較「正路」的髮型，近期就曾染過灰色、棕色髮色，再配上較長的頭髮。

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