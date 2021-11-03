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【星空下的仁醫】演活癱瘓後情緒激動戲份　何依婷爆喊演技感動網民

娛樂 11:08 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Esther在後樓梯跌倒一幕，令網民大為肉緊。

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡等主演的台慶劇《星空下的仁醫》，除了四位主角焚爺（鄭嘉穎飾）、Amos（馬國明飾）、以芯（鍾嘉欣飾）及海琪（周家怡飾），一班實習醫生的演出亦相當吸睛，當中尤以飾演善良、勤力且愛心爆棚的Esther的何依婷（Regina）最備受網民歡迎。

《星空下的仁醫》前晚（1日）劇情講述Esther為了工作，不但休息不足且經常忘記吃飯，連焚爺亦看不過眼伸出援手；昨晚（2日）Esther終捱出禍在後樓梯跌倒，過了良久方獲卓盈（張寶兒飾）救起，但因失救時間太長至下半身癱瘓。得悉噩耗後，Esther攬著家人痛苦爆喊，場面催淚。

Esther得悉有機會下半身癱瘓後情緒激動。

Esther的實習醫生好友卓盈、家明（林正峰飾）、博仁（林子超飾）及穎萱（黃碧蓮飾）見狀不但感心痛，還為之前一直漠視Esther伸出的友誼之手大感內疚。

對於Esther的不幸遭遇，網民大表同情，不但大量何依婷名字加爆喊Emoji留言，亦有很多人為其能否繼續擔任外科醫生大為肉緊：「點解會咁架？咁咪冇得再做醫生」、「坐輪椅仲可唔可以做醫生」、「最好人嗰個最慘」、「可以做病理科」、「可以做醫學研究」、「真係好慘，不過我都見過坐輪椅嘅醫生，但應該做唔到外科」。

何依婷成功演繹出無助及楚楚可憐的感覺。

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Regina昨晚受訪時笑言收到很多網民Inbox「慰問」，並謂擔心劇集之後會冇晒Esther戲分，Regina笑言：「大家唔使擔心，Esther嘅故事仲未完，記得睇落去！」

Regina透露該場喊戲拍攝順利，皆因劇組給予其充分時間培養情緒之餘，「實習醫生」同事亦幫了不少忙：「他們知道我有喊戲，埋位前冇同我玩。特別係子超，拍完之後陪我睇Playback，仲畀意見我點樣喊會再靚啲！」

觀眾指幾個鏡頭，已令人看得很心痛。

Regina又大讚《仁醫》中的小演員乖巧可愛兼健談：「同佢哋開工好開心！」

同場加映：利愛安訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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