ANSONBEAN與「小薯茄」成員拍MV　鄧麗英：根本係我嘅自肥計劃

▲ ANSONBEAN邀麗英任新歌《you made my day》MV女主角。

「寰亞孻仔」ANSONBEAN新歌《you made my day》MV以女友視覺拍拖拖，冧爆豆粉（ANSONBEAN歌迷稱呼）。近日將冧度提升，邀請人氣YouTube頻道「小薯茄」成員麗英合唱新版《you made my day（with Lai Ying）》及合作拍MV。

除煮飯仔、撐枱腳、互餵牛扒、食雪糕等冧招外，ANSONBEAN還孭住她跑沙灘追日落，麗英就幫他改專屬暱稱，兩小無猜，現場笑聲不絕。而且MV結局出人意表，歌曲原作者馮允謙（JayFung）更神秘登場派彩蛋。

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麗英自肥計劃

跳跳紮坐唔定的ANSONBEAN，與活潑鬼馬的麗英一拍即合，合唱版《you made my day（with Lai Ying）》MV由早拍到晚，他們的笑聲未停過，做盡所有少女幻想的拍拖場景。

麗英還笑言替他改暱稱：「佢好甜好冧嗰陣我就叫佢『ANSONSWEET』、孭住我跑完熱到爆炸就叫佢『ANSONBURN』。」ANSONBEAN表示，從未被別人改暱稱，被逗得哭笑不得。

麗英又稱：「好開心，根本係我嘅自肥計劃，可以同靚仔合作，佢好Cute，今次係我拍過最Sweet嘅MV。」ANSONBEAN感謝麗英與他合唱又跟他拍MV，陪他玩足一日，說：「好好玩，我哋整嘢食好好笑！」

同時，麗英坦言事前擔心自己太率直和大膽而嚇襯對方，但ANSONBEAN強調：「無呀，我無事！」麗英立即爆料：「初見面時我呃佢話我17歲，今年讀大學Year 1，叫佢師兄。後來話佢知我其實大過佢3歲，佢嚇到O咗咀，好搞笑！」

此時Jay Fung突然出現，麗英衝口而出叫他「老細」，原來他客串MV飾演麗英的上司。JayFung被他們影響，幽默感急升，笑問：「我有冇對白架？我中文唔叻喎！」

Jay Fung安撫麗英

身為《you made my day》的作曲人之一，Jay Fung透露拍MV前已率先聽過他們的合唱版，讚麗英聲線特別，與ANSONBEAN好夾。麗英卻扁嘴投訴：「首歌咁冧，要望住佢錄音先可以唱出好甜嘅味道嘛，點解要分開錄？」

Jay Fung拉開話題安撫她說：「我有睇你嘅片和聽你唱歌，不如下次我哋一齊Jam歌。」麗英聞言立即興奮答應。