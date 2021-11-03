【萬聖節悲劇】日小丑男萬聖節列車隨機斬人　舊同事爆料因一事性格溫文變殺人魔

▲ 日本小丑男被爆原本性格溫文，卻因一事令他性格大變。

日本東京在10月31日萬聖節發生無差別襲擊事件，一名男子打扮成「小丑」在行駛中的列車上隨機斬人，造成最少17人受傷，當中一名長者傷勢嚴重。疑兇被捕後迅速被網民起底，有舊同事爆料指他原本性格溫文乖巧，但在打工時發生一件事令他性情大變。

▲ 中學期間的服部恭太。（服部恭太FB圖片）

中學時期純樸乖巧

綜合日媒報道，事發於東京都京王線特急列車，24歲的服部恭太當晚身穿《蝙蝠俠》中的小丑角色打扮，突然揮動長約30厘米的利刀，斬傷多名乘客後縱火焚燒車廂。有人拍下事發現場情況，網上流傳的片段顯示大批乘客在車廂中慌忙逃跑，另外有人從車窗爬出月台逃生。

▲ 服部恭太犯案後氣定神閒等待被捕。（Twitter影片截圖）

服部恭太犯案後坐在車廂內，一臉冷靜地抽著煙等待被捕。他的身分曝光後，被網民迅速起底，而有日本傳媒訪問了他的一位舊同事，他指服部恭太在家鄉福岡長大，原本是個純樸乖巧的男生，直至高中畢業後在一所漫畫咖啡店打工期間，發生了一件事令他性格大變。

▲ 服部恭太在咖啡店打工時的女朋友。（服部恭太FB圖片）

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失戀後性情大變

咖啡店的同事憶述，服部恭太雖然沉默，但工作非常認真，給人印象良好。而他在工作期間有一位女朋友，不過兩人之後突然分手，服部恭太事後開始性情大變，更被發現在工作期間偷拍女客人，其後被咖啡店開除。

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據報，服部恭太被警方拘捕後，供稱自己因為工作不順利，加上與朋友關係惡化，本想自殺但卻沒勇氣，最終決定隨機殺死至少兩個人，就可以被判處死刑。服部恭太犯案後毫無悔意，更直言自己「後悔沒殺更多人」。

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責任編輯：王明芳