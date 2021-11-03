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【星空下的仁醫】羅子溢跟嬰孩對手戲充滿愛　網民激讚：連BB都識做戲

娛樂 11:53 2021/11/03

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《星空下的仁醫》

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡等主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》，除了四位主角焚爺（鄭嘉穎飾）、Amos（馬國明飾）、以芯（鍾嘉欣飾）及海琪（周家怡飾）外，一班實習醫生的演出亦相當吸睛。

昨晚《星空下的仁醫》劇情另一亮點，落在因手術出現問題而瘋狂嘔吐的BB身上，BB與Max（羅子溢飾）的互動不但有愛，且不時向Max流露出帶有求助意識的依靠眼神。

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BB的生動演出令網民嘖嘖稱奇，留言：「點解連BB都識做戲」、「連個BB都好有戲」、「估唔到BB都幾好戲」、「BB望住Max個樣好似求助咁，唔知導演要等幾耐先拍到佢呢個表情」。

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用玩具吸引BB

另外，有網民突破盲點指劇組定必花了很多心機及時間在相關場口拍攝上。

對此，監製方俊華（Ben）接受電話訪問時坦言，該場拍攝分分鐘皆辛苦：「其實這場戲能夠順利完成拍攝，要多謝好多人的努力，首先是拍攝團隊嘅堅持，他們為捕捉BB的眼神，一等就幾個鐘。」

至於如合才令到BB用眼神「演戲」呢？Ben解釋：「要靠子溢同BB的父母在鏡頭後，不斷拎住BB心儀玩具吸引他，以及子溢鏡頭內外都有不斷抱BB，用好多時間心機同BB交流，等BB穩定。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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