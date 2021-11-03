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【寧死莫病】年輕健康時豪言寧死莫病 許嫣醫生：死亡近在咫尺卻又不願死了

健康 11:32 2021/11/03

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許嫣醫生認為，生病是無法避免的。

「我不怕死，最怕是死前病榻纏綿，10年8年都死不去；到那時候我一定會拒絕任何治療，讓自己安樂死。」「如果可以不用患病、受苦，老了在睡夢中無疾而終，那就更好了！」我認識許多人都這樣說，當中以40歲以上的中年男性居多。

我年輕時也曾這樣想。尤其當醫學生時，看見極多長期病患的老人，中風半身不遂、矽肺病、肝腎衰竭、壓瘡、末期癌症，滿身大小手術傷痕，終日躺臥病床上，不能行動、無法自理，出出入入醫院，沒有痊癒的希望，不過是在捱日子而已，還要擔心連累了親友兒孫！那時我就想，倘若老了變成這個樣子，我乾脆死去算了。

可是，我做了醫生日久，這種想法就慢慢改變；並非因為人老了開始「貪生怕死」，而是見到太多絕症病患的實例。他們年輕健康時，也曾豪氣地嚷着「寧死，莫病！」；待得死亡真的近在咫尺，卻又不願死了，無論藥物多昂貴、治療多痛苦、成功機會多渺茫，即使只能延命一時三刻，都毫不猶豫接受治療。

原來，「螻蟻尚且偷生」是真確的；有些人之所以會說出「不想病，想直接死」，其實只是因為他們離開死亡仍很遠。人的想像與實際總是差很大一段距離，對於未曾發生在自己身上的情況，未必能真正體會。

人老了總會病，總是要捱過那漫長痛苦後，才能死亡（只有罕有「幸運」者，才會猝死。）當然，也有堅決選擇「安樂死」的病人，但也屬極少數。

所謂「生老病死，事與願違」，佛家云生老病死是人生四苦。可是有些人卻以為，生不生病是可以被掌控的；他們以為「病」這回事，跟生、老、死的「無常」本質會有所不同。

隨着思想進步，許多人能夠接受自己「優雅地老去」或不再恐懼死亡，甚至認為生死和年老，都是讓人成熟成長的契機。然而，大部分人對於「病」這回事，仍是非常缺乏教育和思想準備，無法坦然面對。

那麼，「生病」的意義是甚麼？大道理我未能參透；但理性地想來，既然「病」是人人有份、無法逃避的，我們不就應該盡早讓自己有個心理準備嗎？與其一味的抗拒逃避，倒不如認真思考「病」的意義，學習接納、適應、磨練、感知、堅強、謙卑；在短暫而無常的生命裏，尋找無限的可能性。

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「不怕死，只怕病？」

撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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