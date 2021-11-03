【保母虐嬰】11個月大女疑遭保母虐殺　爸爸告別式上剃頭謝罪誓為女討公道

▲ 父母表示，會為女兒討回公道。

台灣高雄一名11個月大女嬰珞珞，今年10月被送到保母家托管，疑遭重擊頭部，送院搶救不治。父母在10月31日為女兒舉辦了告別式，同時也辦其人生第一次、也是最後一次慶生會，隨即火化入塔。而在告別式上，紋身師爸爸剃頭，懲罰自己沒有顧好女兒，媽媽也哽咽表示自己「失職」，但堅定地指一定會為女兒討回公道。

蔡姓紋身師爸爸在10月31日為女兒舉辦告別式和慶生會，從其facebook上載照片可見，靈堂中央有女兒燦爛笑容的照片，前方堆滿很多公仔玩具和花束，親友們紛紛前來道別。

爸爸剃頭謝罪

綜合台媒報道，爸爸在告別式上悼念女兒，他哭著向女兒道歉，表示自己不是一個好爸爸，在女兒離世時，他感到崩潰。他又指，自己以往最在意自己的頭髮，為了懲罰自己沒有把女兒照顧好，決定在靈堂把頭髮剃掉。

如果有因果投胎輪迴之說，請你一定要回到我身邊，不管多久，都不能去當別人家的孩子。

而媽媽亦哽咽地感謝女兒選擇來到她身邊，如果知道時間那麼短暫，她一刻也不會離開女兒，她也很遺憾無法陪伴女兒成長，

請原諒媽媽的失職，讓你被壞人欺負。但你不要害怕，爸爸媽媽會給你討個公道，如果可以，下次媽媽不會再把你弄丟了。

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保母托管2日出事

事發於10月13日，蔡爸爸在約上午7時半駕車把女兒送往保母家，一路上女兒還開開心心，不料，翌日早上他卻收到保母來電，表示女兒「撞到頭」，已即時送往醫院搶救。女嬰腦部受到重擊，雙眼出血並昏迷不醒，經過4個多小時開刀搶救，最後宣告不治。

父母悲痛不已，蔡爸爸接受傳媒訪問時指，夫妻第一次尋保母幫忙照顧女兒，因此特意尋找獲政府認證的「合格」保母，甚至還是「優良保母」，但想不到竟令女兒送命。

保母對於女兒如何受傷前言不對後語，一時說女嬰自己跌倒，一時又說是自己抱起女嬰時摔倒。惟保母家沒安裝閉路電視，蔡先生沒法為女兒還原事發經過，討回公道。蔡爸爸十分心痛，指因自己找了沒良心的保母，才讓女兒受罪：

爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天還能再續父女情。

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責任編輯：王明芳