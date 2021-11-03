【新冠疫苗】政府分批安排特別組別人士再打針　合資格人士下周四起可打第三劑

▲ 政府公布特定群組接種第三劑疫苗安排。

政府今日（3日）下午就新冠疫苗接種計劃召開記者會，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧將會出席。政府分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑，料合資格打針的群組人數約186萬人。

食物及衞生局局長陳肇始表示本港每日只有單位數字的輸入個案，當中大部分在抵港或者檢疫期間已檢出，不過全球疫情持續，部分採取與病毒並存的國家，其個案也持續上升。本港外防輸入以及內防擴散取得成效，形容本港疫情受控是得來不易，認為市民需要繼續防控，並且需要為日後出行及與內地通關做好準備。

▲ 政府今日公布最新疫苗接種安排。（陳永康攝）

她表示長者感染新冠病毒後死亡率高，參考其他國家經驗，沒有打針的長者感染病毒後的死亡率，是高於10倍，而本港已打針長者只有15%，即是有85%的長者處於受感染的高危群組，呼籲長者及有長者家庭的子女，盡快接種新冠疫苗。隨疫苗提供的保護會因時間而減少，世衛建議高危群組有需要接種第三劑疫苗。至於第三劑疫苗的接種安排，會以風險為本分批安排特別組別的人士，包括以下群組：

特定經別的免疫力弱人士，例如器官移植、愛滋病患者，第三劑隔14天後可以打

兩劑科興後有較高風險人士，包括醫護人士、60歲以上人士、抗疫工作、港口工作人士，至少6個月再打第三劑

18歲以上人士兩劑復必泰，屬於較高危可以隔6個月再打針

曾感染的康復人士，是否需要接種二劑疫苗，隔6個月再打針

公務員事務局局長聶德權指出，合資格人士下周四起可打第三劑包括免疫力及較高風險人士，本周五在專題網站可以預約。本周五合資格特定人士，預約11月11日在社區疫苗中心及醫管局兩間門診，私家醫院也有疫苗接種即日籌，公立醫院的訪客也可以即場打針，本周五在博愛醫院及北區醫院設站，增加至9間公立醫院有接種站，及到私家醫生接種科興疫苗。

另外，美國疾病中心批准5至11歲兒童，接種輝瑞新冠疫苗惟劑量較成人份量少，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋