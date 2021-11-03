【無良僱主】外傭被逼跪低抺地一年致膝蓋水腫　網民怒轟僱主無良

▲ 台灣一名外傭慘遇無良僱主，被逼跪下抺地一年。

外傭遇上無良僱主，慘致身體受傷。一名台灣網民日前在Facebook群組「爆怨公社」中發文，指新聘請的外傭來了一個多月，膝蓋出現水腫，帶她求醫後揭發與前僱主的惡行有關。外傭向她訴苦，指前僱主逼她跪下抺地一年，自己不敢反抗而照做，導致膝蓋受損。

最新影片：為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

從網民上傳的照片可見，外傭的膝蓋出現水腫，醫生把液體引流出來後替她包紮。外傭回家後向僱主訴苦，指前僱主禁止她使用地拖，要求她每日跪下抺3層樓的地板，長達一年之久。外傭憶述事件時一度泛淚，並感謝樓主帶她看醫生。

▲ 外傭的膝蓋現水腫。（來源：Facebook群組「爆怨公社」）

網民怒斥前僱主無良

樓主得知事件後感心痛，決定發文公開事件，希望無良僱主不再出現。她指人應該互相尊重，不應使用肢體或言語暴力施虐：

外傭也是人，來我們家照顧家人，減輕我們的負擔，真的不用這樣虐待人。我相信前僱主這樣的態度，再請外傭她也待不久！

最新影片：檸檬+白醋$20有找 天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

帖文引來網民熱議，不少網民怒斥前僱主無良，「台灣真的超多把外傭當成狗的僱主」、「生氣，將心比心可以嗎？」、「外傭離鄉別井來工作，也是為了賺錢養家，為何要虐待她？」、「前僱主的行為好過分！」、「可悲的優越感」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳