【男神廚房】張振朗被證實處男廚神　軒仔陳家樂奇招冧掂Do姐

▲ 每次王菀之經過軒仔身邊，都要窒對方，好歡喜冤家Feel。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》，今晚（3日）第三集，將加入關楓馨（Fabi）、陳聖瑜（花花）及葉靖儀（Michelle），三位港姐分別會為殺入最終回的三位男廚神擔任助手，合力炮製Oppakase。

曾在英國及香港學廚的Fabi更施展無敵刀功，令Do姐亦為之驚嘆。另三位男神亦會一人分享一個與吃飯有關的溫情小故事，內容感人。

昨晚第二集公布了首輪比賽成績，「勇氣男神」張振朗僅獲王菀之發出的一分同情分，並被證實為「處男廚神」；首輪最高分得主為湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙。

▲ 大家對何廣沛投以質疑眼光。

第二輪比賽名為「約會限定」，張振朗、李子熙、「早餐男神」張敬軒及「怕醜男神」陳家樂，需自選拿手菜式及一句說話向Do姐表白，兩位主持及女嘉賓胡定欣、湯怡及美女廚師Hilda將根據眾人廚藝及「冧女指數」進行評分。

第二輪對決中，技遜幾籌的張振朗獲得高度關注，被集體嫌棄「老土」及「心散」的他，無論是調味或是開爐、落鑊，都讓女主持及嘉賓們聞風喪膽、避之則吉；陳家樂及軒仔則分別施展超巧手包福袋及拋鑊絕技呃likes，不過軒仔Show Off期間因未控制好火喉煎燶餅。

▲ 陳聖瑜遭Do姐質疑下廚能力。

首輪勝出的李子熙，在「表白」環節出師失利，當Do姐開口要求他「愛的告白」時，竟緊張至「紅都面晒」；至於張振朗，則繼續以不堪入口的廚藝獻醜，就連最易話為的湯怡亦狠下負評。

是輪最有望勝出者，應為陳家樂及軒仔，雖然二人同樣「開口夾著脷」，但卻憑「奇招」擄獲Do姐心。家樂動用外援—「鑽戒」套在食物上，不過其舉動卻觸動了軒仔，軒仔一度寫紙仔扁嘴投訴「好矛」，場面搞笑。

▲ Do姐給軒仔搞到如痴如醉。

為了還擊，軒仔開金口清唱《櫻花樹下》，更埋身向Do姐獻藝，雖然Do姐冧得一陣陣，但王菀之卻出盡力柴台。

同場加映：利愛安訪問