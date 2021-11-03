  • 27°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男神廚房】張振朗被證實處男廚神　軒仔陳家樂奇招冧掂Do姐

娛樂 11:54 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

每次王菀之經過軒仔身邊，都要窒對方，好歡喜冤家Feel。

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的《男神廚房》，今晚（3日）第三集，將加入關楓馨（Fabi）、陳聖瑜（花花）及葉靖儀（Michelle），三位港姐分別會為殺入最終回的三位男廚神擔任助手，合力炮製Oppakase。

曾在英國及香港學廚的Fabi更施展無敵刀功，令Do姐亦為之驚嘆。另三位男神亦會一人分享一個與吃飯有關的溫情小故事，內容感人。

昨晚第二集公布了首輪比賽成績，「勇氣男神」張振朗僅獲王菀之發出的一分同情分，並被證實為「處男廚神」；首輪最高分得主為湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙。

大家對何廣沛投以質疑眼光。

第二輪比賽名為「約會限定」，張振朗、李子熙、「早餐男神」張敬軒及「怕醜男神」陳家樂，需自選拿手菜式及一句說話向Do姐表白，兩位主持及女嘉賓胡定欣、湯怡及美女廚師Hilda將根據眾人廚藝及「冧女指數」進行評分。

第二輪對決中，技遜幾籌的張振朗獲得高度關注，被集體嫌棄「老土」及「心散」的他，無論是調味或是開爐、落鑊，都讓女主持及嘉賓們聞風喪膽、避之則吉；陳家樂及軒仔則分別施展超巧手包福袋及拋鑊絕技呃likes，不過軒仔Show Off期間因未控制好火喉煎燶餅。

陳聖瑜遭Do姐質疑下廚能力。

首輪勝出的李子熙，在「表白」環節出師失利，當Do姐開口要求他「愛的告白」時，竟緊張至「紅都面晒」；至於張振朗，則繼續以不堪入口的廚藝獻醜，就連最易話為的湯怡亦狠下負評。

是輪最有望勝出者，應為陳家樂及軒仔，雖然二人同樣「開口夾著脷」，但卻憑「奇招」擄獲Do姐心。家樂動用外援—「鑽戒」套在食物上，不過其舉動卻觸動了軒仔，軒仔一度寫紙仔扁嘴投訴「好矛」，場面搞笑。

Do姐給軒仔搞到如痴如醉。

為了還擊，軒仔開金口清唱《櫻花樹下》，更埋身向Do姐獻藝，雖然Do姐冧得一陣陣，但王菀之卻出盡力柴台。

同場加映：利愛安訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男神廚房】湯洛雯家族成員擁超高顏值　混血表弟李子熙亮相Do姐新節目
12:22 2021/11/01
【男神廚房】湯洛雯家族成員擁超高顏值　混血表弟李子熙亮相Do姐新節目
【兩台大戰】C君任J2高層即進行革新　推6大新節目力撼ViuTV綜藝騷
10:58 2021/10/19
【兩台大戰】C君任J2高層即進行革新　推6大新節目力撼ViuTV綜藝騷
【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶　翡翠台+J2排陣反撃
17:11 2021/10/29
【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶　翡翠台+J2排陣反撃

你可能感興趣

【男神廚房】湯洛雯家族成員擁超高顏值　混血表弟李子熙亮相Do姐新節目
12:22 2021/11/01
【男神廚房】湯洛雯家族成員擁超高顏值　混血表弟李子熙亮相Do姐新節目
【兩台大戰】C君任J2高層即進行革新　推6大新節目力撼ViuTV綜藝騷
10:58 2021/10/19
【兩台大戰】C君任J2高層即進行革新　推6大新節目力撼ViuTV綜藝騷
【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶　翡翠台+J2排陣反撃
17:11 2021/10/29
【兩台大戰】ViuTV《全民造星IV》「賀」TVB台慶　翡翠台+J2排陣反撃
鄭裕玲 張敬軒 陳家樂 張振朗 男神廚房 王菀之 湯洛雯 湯怡 香港小姐 葉靖儀

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
15:45 2021/11/02
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
【死過翻生】雲疊花園再出通告交代葉經理近況　稱入ICU被綁15日：換底衫褲都無力
10:55 2021/11/02
【死過翻生】雲疊花園再出通告交代葉經理近況　稱入ICU被綁15日：換底衫褲都無力