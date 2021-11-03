【酒店下午茶】唯港薈推GODIVA朱古力下午茶　歎13款打卡精緻鹹甜美點【內附連結】

▲ 唯港薈大堂餐廳GREEN於11月15日起，與比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，共有13款鹹甜美點。

唯港薈大堂餐廳GREEN於11月15日起，再度與比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）設計出多款以GODIVA朱古力炮製的甜點，推廣期更橫跨聖誕節、新年供應。

▲ 檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍手袋(酒店提供)

今次全新的下午茶，以相機食先做主題，用上黑膠唱盤造型呈現的「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，13款色彩繽紛的鹹甜美點於轉盤上互相輝映，非常吸睛，打卡一流。

甜點推介包括夾着幼滑香甜GODIVA朱古力、法國檸檬馬鞭草及覆盆子夾心的檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍手袋。還有富酒香的酒漬櫻桃黑朱古力，造型同樣精緻，車厘子朱古力外殼內藏着來自法國的酒漬櫻桃，Danny更以金箔點綴，令賣相更精緻高貴。他建議食客原粒品嘗，感受酒漬櫻桃與黑朱古力的經典配搭。

▲ GODIVA 士多啤梨朱古力(酒店提供)

鹹點亦同樣吸引，包括朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子，幼滑甘香的鴨肝慕絲配上矜貴黑魚子令香味大大提升。其他小食有甜蝦血色瑪莉、挪威煙三文魚伴三文魚子、辣肉腸橄欖串及植物肉他他等，款款滋味無窮，十分吸引。

每位惠顧「GODIVA 甜蜜獻禮」下午茶的賓客更可額外獲贈精選GODIVA朱古力乙份，讓食客滿載而歸 (數量有限、送完即止) 。 凡於星期六、日及公眾假期惠顧的食客，更會額外獲贈法國氣泡酒乙杯。

「GODIVA 甜蜜獻禮」下午茶

日期：11月15日起 （需提前1天訂座）

首輪時間：下午2時45分至4時45分

次輪時間: 下午4時45分至6時45分

價錢(需於預訂時支付每位100元訂金)：

星期一至五 - 每位408元；兩位748元

星期六、日及公眾假期 - 每位438元；兩位788元(以上價錢另加一)

備註：凡於星期六、日及公眾假期惠顧的食客，更會額外贈法國氣泡酒乙杯。)

記者：招美寶