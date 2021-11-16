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【靚太廚房】KOL媽媽教整親子簡易甜品　30分鐘炮製士多啤梨雪糕香脆窩夫

休閒消費 18:08 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

自己做窩夫給小朋友吃，小朋友吃得開心之餘，又不需花費太多。

市面上很多賣相精緻的窩夫甜品都不便宜，如果自己做窩夫給小朋友吃，小朋友吃得開心之餘，又不需花費太多。今集《靚太廚房》請來KOL媽媽Stephanie教大家做雪糕窩夫，亦會分享和小朋友的相處點滴。

Stephanie媽媽（左）、主持Ricca（右）

永遠的「新手媽媽」

Stephanie表示Gordon今年已經7歲，但她只有一個小朋友，小朋友在不同階段成長，對Stephanie都是新挑戰和新嘗試，笑言自己是「新手媽媽」，還需要不斷經歷及學習。

Stephanie很珍惜和小朋友處的時光，她很喜歡假日帶同家人到效外玩樂，她認為性格慢熱的Gordon透過多接觸大自然及與朋友們玩樂，性格愈來愈勇敢及主動。看到這個改變，Stephanie也十分欣慰。

很多人或會害怕昆蟲，但Gordon見到昆蟲，例如蜘蛛都會很興奮。

此外，Stephanie喜歡和Gordon一起下廚，邀請他成為小助手，協力製作美食。帶著小朋友一起下廚也不簡單，謙稱廚藝不佳的Stephanie會自己先自行買材料練習，掌握到技巧再教導Gordon一起做甜品。

和小朋友一起做甜品，可幫助發揮他們的創意及訓練專注力。

品嚐過不同的甜品，發現Gordon喜歡吃窩夫，而窩夫配搭不同的配料，帶來不同新鮮感，例如紅豆配綠茶雪糕或者曲奇配生果都很好吃。因此，Stephanie今次會示範做士多啤梨雪糕窩夫，加上水果及果醬裝飾，酸酸甜甜，用來作飯後甜品也不錯！

點擊大圖了解詳情：

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材料

雞蛋　1隻
油　2湯匙
牛奶　100毫升
低筋麵粉　100克
泡打粉　1茶匙
砂糖　25克
士多啤梨雪糕　適量
士多啤梨　適量
紅桑子　適量
果醬　適量

做法

1.　將雞蛋、油、牛奶拌勻。

2.　低筋麵粉過篩。

3.　將低筋麵粉、砂糖、泡打粉拌勻。

4.　加入濕料拌勻。

5.　預熱窩夫機3分鐘。

6.　加入麵糊。

7.　烤5分鐘。

8.　取出窩夫後加上雪糕、水果、果醬裝飾即成。

小貼士

如果窩夫機有時間制，可以把它直接扭到9分鐘，預熱後直接加入麵糊，保持熱力。雖然預備窩夫麵糊很簡單，不過家長們想再方便些，可購買窩夫預拌粉。

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記者：王芷瑩

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