【睫毛生蟲】OL摸寵物後沒洗手揉眼　雙眼紅腫乾澀睫毛長20多條蟎蟲

▲ OL摸寵物後沒洗手揉眼，雙眼紅腫乾澀睫毛長20多條蟎蟲。

不少人認為眼睛乾澀、痕癢是用眼過度，但其實可能是蟎蟲作怪。內地武漢一名25歲OL摸了寵物後沒有洗手，就直接揉眼睛，近日經常覺得發癢，於是自行購買眼藥水使用，未料症狀愈發嚴重，到醫院檢查後，原來睫毛上有20多條蟎蟲。

根據《極目新聞》報道，該名25歲的馮姓女子在半年前開始養狗，每天都與其親近一下。不過，最近2個月她經常覺得雙眼發紅、乾澀、痕癢，忍不住用手去揉，她原以為是工作太辛苦，用眼過度，於自行到藥房買了眼藥水使用，沒想到症狀不但未見好轉，眼睛紅腫乾澀的問題反而加劇。

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▲ （《極目新聞》圖片）

馮女趕緊到武漢市第一醫院眼科求醫，醫生透過電子顯微鏡觀察，發現她的眼睫毛上有20多條活體蟎蟲。醫生表示，由於蟎蟲長時間寄生在馮女的睫毛根部毛囊和皮脂腺中，導致瞼板腺脂質分泌受影響，才會誘發乾眼症。

▲ （《極目新聞》圖片）

馮女表示，由於工作繁忙，平時約7至10天才為小狗洗一次澡，有時候摸完狗後也沒馬上洗手，而且小狗經常躺沙發上睡覺。醫生提醒，寵物的皮屑、毛髮都容易藏有蟎蟲，推斷馮女摸完寵物後未有及時洗手，便觸摸眼睛，造成眼部感染。

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蟎蟲知多少

蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，約0.3mm大小，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺，幾乎在所有人臉上都找得到，一般情況下對皮膚無害，除非在人體免疫力下降，蟲子數量才會增加導致發炎。

台灣皮膚科醫生黃輝鵬曾接受TOPick訪問時表示，20至60歲先天免疫力正常的人士，單次用大拇指指甲擠壓臉頰，有69%機會找到蠕形蟎蟲，平均每1cm²有7.8隻蟲。目前並無預防方法，只能勤洗臉。

蠕形蟎蟲在人類找到兩種，有物種專一性。先天免疫正常的人可以把蟲數控制在正常數量，不致發病；至於先天免疫異常或常用類固醇的人，蟎蟲或會異常增加。

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責任編輯：羅嘉欣