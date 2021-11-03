【生命鬥士】捱過開胃造口手術轉普通病房　媽媽大讚信信面上無喉管︰帥極了

▲ 信信捱過開胃造口手術，現時已轉回普通病房，面上亦無喉管。

25周早產男嬰「信信」出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月進行器官移植手術，至今約9個月。現時1歲半多的信信上周五順利完成開胃造口手術，於星期一（1日）已由NICU轉去普通病房，情況良好，更不用駁鼻喉等，媽媽大讚「見到你塊面好乾淨，帥極了」。

▲ 「我得咗喇！」信信完成開胃造口手術，醒來見到媽媽時展示得意樣。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

開胃造口手術後轉普通病房

信信換肝至今相隔快9個月，上周五（上月29日）順行進行開胃造口手術，醫生指出信信體內的移植肝臟很好，肝臟功能指數一切安好正常。近日，信信媽媽於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子術後的情況，周一（1日）已由NICU新生兒加護病房轉回普通病房，術後情況理想。媽媽大讚信信果然是乖寶寶，沒令媽媽同大家失望。

意想不到的驚喜！今日中午NICU嘅姑娘打電話來話俾我知，信豬豬上返去普通病房喇！叻叻豬今日開始慢慢可以加奶喇，希望你再叻叻豬啲，快啲食到返足夠嘅奶量，就唔使再吊鹽水，就可以甩埋啲豆豆（靜脈輸液）。

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加奶量希望不再用鹽水

過往，不時見到信信需要插喉管，如駁上鼻喉，面上都會貼上喉管。從帖文的照片所見，信信可以甩臉上的喉了，而且手術後醒來很精神，不時向媽媽扭計，很可愛。見證信信捱過多次難關的媽媽有感︰

今日終於再一次見到你塊面好乾淨，帥極了！感恩你選擇了我當你的麻馬。我的可愛小教主謝謝你讓我上了人生寶貴的一課。

▲ 信信是媽媽的可愛小教主，甫士好 chok下！（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

此外，家人亦於昨日（2日）迎來好消息，信信可以加到90至120毫升，希望之後再加奶，就可以不再用鹽水。

很多關心信信的網民都大讚他叻仔，甩喉鼻子會舒服，開心見信信唇色很好，精神飽滿，家人回覆留言表示「爽yy，可以瘋狂捽鼻都得喇」、「可以賣唇膏廣告同香水廣告」，多謝大家的祝福，信信收到所有心意。

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責任編輯︰顏紫燕