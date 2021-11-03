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【育兒心得】鹹魚式教育少說理想實際為先 Esther Chu：學習便會缺少熱誠

育兒經 12:13 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

教育的道理應該也一樣，人要有夢想，朝着這方向便有動力。

小兒和他哥哥性格不一樣，哥哥校內校外都很多朋友，小兒有點宅，他比較喜歡在家自己玩，最近卻有點改變。

早幾星期前，小兒忽然問我：可否買Pokemon咭？我見平平哋（後來才知道是可以很敗家的），於是買了給他。

之後，他開始有點不一樣。

每天放學後，校服也不換便到樓下找鄰居，原來和鄰居孩子研究Pokemon咭，又交換吓咁！

回家後，他向我解釋那些咭如何強勁，其實他講完，我一點也理解那些威力，但為了盡慈母的責任，盡量投入他的興奮當中，唯有講：係咩？哦、咁犀利㗎？原來係咁………等好似很明白的回應。（事實到現在我也不能明白）

前幾晚，又見到一個奇景，小兒竟然在書枱專心抄寫，由於從未見過如此努力的偉大場面，於是好奇去看過究竟。發現枱面的紙張，寫上很多疑似日文的文字，他還在計加數（他其實最怕數學），把所有Pokemon咭上的分數加起來，看看自己的咭擁有多少威力。

我和老公都不打擾他，如此自發安靜地計數，實在世紀難得一遇！這件事情，令我想起電影「狂舞派」的經典對白，「為了夢想，你可以去到幾盡？」

當找到自己喜歡的事情，你會願意克服你不喜歡的，去達到想要的目的，這叫「動機」。小兒最討厭數學，又不懂日文，也會去到盡努力學習，就是為了他喜歡的Pokemon咭。

說到數學，我認識一位年青人也很怕數學的，是對着數字也會頭痛的那一種，他經常逃學，亦應付不了上堂，最後甚至輟學。青年認為自己無法再上學，是主流教育的失敗者。然而，他藝術天份相當高。

後來，我們鼓勵他自學喜歡的設計和藝術，過了一段時間，青年發現自己很想在這方面發展，由於很多由中學銜接的設計文憑課程，都需要中英數，為了他的理想，青年竟然可以坐定定計數，面對他最大的敵人，可以打大佬，全因找到了夢想！

如果周星馳說得對，沒有夢想和鹹魚沒有分別，那麼，很多學生接受的都是鹹魚式教育，因為大家為了保險，都少說理想，實際為先，學習變了應付生活，學習便會缺少熱誠，失去了理想賜予的推動力了。

Pokemon咭的道理很簡單，教育的道理應該也一樣。人要有夢想，朝着這方向便有動力。不然，一街鹹魚，整個城市也沒有活力了！

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撰文 : Esther Chu 我家孩子不上幼稚園

育兒心得 Pokemon 頭痛 中學

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