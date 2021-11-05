室內晾衣也不怕！ 長效抗臭深層去污　給你聞得到的乾淨

細菌無處不在，它會黏附你身上的衣物伴隨回家，不但會令人引發各種疾病，還會令衣物發臭，因此回家後一定要更換和清洗衣物，洗走細菌和冠狀病毒。所以家裏需要一款能做到深層去污、抗菌抗臭的洗衣產品，可以讓衣物洗後清新乾淨，即使要在室內晾衣也不怕有霉臭味，給你聞得到的乾淨。

▲ 使用日本Ariel抗菌抗氧化洗衣液清洗衣物後，可達到99.9%持續抗菌抗臭，給你「貼身」保護。

「衣」附難纏細菌 一洗解千愁



根據最近美國一項研究指出，細菌和病毒可以在不同的物體表面存活多天，而沾染細菌的布料，可以存活達24小時，所以要對抗無形的細菌，回家後除了要立即更換和清洗衣物外，還要慎選一款優質的洗衣產品。

▲ 日本Ariel抗菌抗氧化洗衣液共有3款選擇，當中的「高效去污型」，可以清除難洗的污漬，讓你的衣物潔淨如新。

日本銷量第一的Ariel抗菌抗氧化洗衣液大獲一眾家庭主婦歡迎，好評如潮，皆因其成分能去除細菌和冠狀病毒，而且做到99.9% 持續抗菌抗臭，清洗後其抗菌抗臭續航力高，抑制細菌滋生同時保持清新香氣，做到真正潔淨安心。

▲ 系列另一款「室內晾衣型」專為蝸居小家庭而設，即使在室內晾衣，也能做到99.9%抗菌抗臭，聞得到乾淨。

抗氧化解臭味 聞得到的乾淨



不知道大家有沒有發現，有時洗完衣物曬乾後還是有一股霉味。原因是人體的皮脂腺會正常分泌油脂，容易依附在衫褲之上，經過一段時間後，衣物上的油脂會氧化，加速細菌滋生，這個過程稱為「皮脂氧化」，一旦氧化便會產生臭味。

▲ 洗完的衣物帶淡淡芳香，絕對是「聞得到的乾淨」。

而一般的洗衣程序都難以清除附在衣物上的皮脂，因此即使清洗完還會有霉臭味出現。而日本 No.1 Ariel抗菌抗氧化洗衣液，首創抗氧化科技，有效防止皮脂氧化，達到 99.9% 持續抗菌抗臭，加上超強深層去漬，無論是衣領黃漬、咖啡漬等都可以輕易洗淨，洗完的衣物還有淡淡清新芳香，絕對是「聞得到的乾淨」。

▲ 白色「微香型」，溫和無添加，配方溫和，零添加螢光增白劑、漂白劑和染料，使用更安心。

溫和無添加 洗衣更安心



日本Ariel抗菌抗氧化洗衣液共有3款產品，包括最熱銷的高效去污型和室內晾衣型，更備有微香型，溫和無添加，除了同樣有 99.9% 持續抗菌抗臭功能外，更零添加螢光增白劑、漂白劑和染料，溫和呵護每一件衣物，洗得更安心。

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（資料由客戶提供）