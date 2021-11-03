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【超市大搜查】澳消委會檢出1款口罩BFE測試不合格　17款通過BFE+微生物檢測口罩一覽【附完整名單】

食用安全 12:21 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

17款通過BFE+微生物檢測口罩名單。

疫情持續，口罩已成大家生活的一部份。澳門消委會日前抽取18款醫用口罩，檢測細菌過濾效率(BFE)、通氣阻力及微生物指標。結果發現有1款口罩，BFE低於標準「不少於95%」要求，被判定為不合格。

澳門消委會於今年8月採購18款醫用口罩，包括5款兒童口罩及13款成人口罩，參照中國醫藥行業標準YY/T 0969-2013《一次性使用醫用口罩》進行檢測，另外又檢測：細菌過濾效率、通氣阻力、細菌菌落總數、真菌菌落總數、大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌及溶血性鏈球菌。

最新健康台影片推介：

1款口罩BFE不合格

細菌過濾效率 (BFE)是決定口罩防護能力的關鍵，BFE數值愈大，愈代表對粒子的阻擋能力強。按標準，口罩的細菌過濾效率應不少於95%。但結果發現，「YUZHI LAB DISPOSABLE FACE MASK(MEDICAL GRADE)」的口罩，在隨機抽樣的3個口罩BFE檢測中，分別錄得「93.01%」、「94.79%」及「96.82%」，低於標準的「不少於95%」要求，故被判定為不合格。亦即表示該口罩阻隔飛沫、花粉、微生物等顆粒物傳播的效率差。

至於其餘17個口罩樣本BFE檢測結果合格，細菌過濾效率均≥ 95%。另外通氣阻力及微生物指標上，18款口罩樣本均全部合格。

最新健康台影片推介：

17款通過檢測口罩名單：

成人口罩

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兒童口罩：

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責任編輯：楊宛茜

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