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【碩士課程】中大明年首辦精算及保險分析碩士料收50人　培養創新保險科技技能

社會 12:25 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

精算師是最炙手可熱的人才之一，更是「香港人才清單」所列出配合香港經濟發展最需要的其中一個專業。（中大提供）

中文大學商學院開辦首個精算及保險分析理學碩士（MScASI）學位課程。中大商學院金融學教授兼精算及保險分析理學碩士課程主任陳偉森教授表示，精算師是最炙手可熱的人才之一，更是香港人才清單所列出配合香港經濟發展最需要的其中一個專業，通過把握「一帶一路」倡議和大灣區發展所帶來的機遇，香港正致力拓展成為區內保險樞紐和全球風險管理中心的角色。

MScASI是一個一年全日制碩士課程，報讀者毋須任何工作經驗，根據國際精算師協會（International Actuarial Association）標準制定，專為本科主修理學或工程學，而有志於保險知識、精算學、數學及統計學建立更紮實基礎之應屆畢業生和職業生涯早期專業人士而設。預計課程首屆將招收約50名本地、中國內地及海外學生，並於明年9月開學。

該課程協助學生培養專業技能，藉以投身保險公司、會計師事務所、銀行、顧問公司、財務機構、保險科技初創公司或監管機構，從事各類精算或分析相關工作。學生更可從中擴闊對中國內地及香港之保險市場的地區性視野，亦會培養學生在創新及現代保險科技的技能，以應付各類顛覆保險業發展的科技的冒起，包括人工智能、區塊鏈及精算模型科技等。

商學院設有多項獎學金，根據學業及專業資格表現，頒發予傑出的學生。入學獎學金專門針對擁有優秀學歷，並在入學面試中有出色表現的報讀者。此外，未來還為本地學生設立一個全新的奬學金計劃，奬勵在學業成績、專業資格、工作經驗及其他非學業領域表現出眾的學生。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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