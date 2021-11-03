【星空下的仁醫】演繹未婚媽媽不捨胎兒夠感人　黃可盈達八級鋼琴造詣

▲ 黃可盈於劇裡演繹不捨胎兒的戲份，令觀眾動容。

由鄭嘉穎、馬國明、周家怡、鍾嘉欣主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》正在熱播，由於劇情牽涉病童個案，劇情催淚之餘，亦考驗一眾童星的演技。

繼林靖文與黃芷晴的演出打動觀眾外，昨晚（11月2日）播出的《星空下的仁醫》第12集，講述飾演韋家雄女兒的黃可盈面對沉重的決定，在進行卵巢腫瘤割除手術前，可盈不捨腹中BB，心裡矛盾的她對著醫生說：「BB聽不聽到我說話？他會不會知道我們不想要他？」，令觀眾心聽到也感心酸。

現年17歲的黃可盈為童星出身，年幼時似乎已獲父母栽培，所以不只好演技，愛唱歌又喜愛跳舞的黃可盈更擁有8級鋼琴資格。

【星空下的仁醫】羅子溢跟嬰孩對手戲充滿愛 網民激讚：連BB都識做戲

▲ 黃可盈演未婚懷孕的女生。

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被逼放棄胎兒

第12集的《星空下的仁醫》講述徐佳雪（黃可盈飾）經麥醫生（周家怡）檢查後發現有身孕兼卵巢有腫瘤。

而阿雪的父親（韋家雄）強烈要求麥醫生幫女兒進行切除卵巢及子宮之手術，以保女兒性命而放棄腹中胎兒。

於手術前阿雪希望保住BB，她於病房內問麥醫生：「手術會不會痛?不是指我，是指個BB，你們拿他出來的時候，他會不會痛?」麥醫生表示8周胎兒的器官和神經系統未發育得好好，故他未必有痛感。

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接著阿雪說：「他聽不聽到我說話？他會不會知道我們不想要他？」，完全演繹到那份痛心兼無奈。

手術前麥醫生於病床前發現阿雪收藏一張BB的素描畫，看出其對BB的不捨，手術進行前，阿雪突然對麥醫生說：「麥醫生我不想落左個BB。」阿雪表示已跟爸爸說，可惜不獲爸爸首肯，麥醫生對阿雪表示若保著胎兒，對其生命會有危險，阿雪即說：「我知道，但我不想就這樣無了個BB。」

最後阿雪決定進行手術，當中無奈說：「我已經令爸爸好失望，得架啦，我無事，手術可以開始。」

當切除卵巢腫瘤後，麥醫生憶起阿雪之前的說話，最終決定替她保住胎兒，可惜手術期間阿雪出現麻醉藥過敏反應，令心臟曾一度停頓，搶救後恢復心跳，後送往兒童深切治療部留醫。

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5歲開始演戲

不少網民也被這幕戲感舫，當中留言：「意想不到一眾小演員演出都咁好滿滿的感動」、「好感動，所有演員都做得好好。」、「每晚的case都好看。手術鏡頭不是小畫面，更真實！」和「套劇好感人！每晚都哭一次。」

黃可盈於5歲開始做童星，2009年，她跟毛舜筠一起拍攝維特健靈廣告，2010年獲TVB監製邀請參演《點解阿Sir係阿Sir》。

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具八級鋼琴資格

之後，黃可盈參與不少劇集、電影和教育電視之演出，當中包括《飛虎2》 、《巾幗梟雄之諜血長天》、《白色強人》、《降魔的2.0》、《過街英雄》 和《失憶24小時》，當中她是不少童年角色的御用演員。

現時17歲的黃可盈就讀迦密中學，她可說動靜皆宜，懂得彈鋼琴、結他、唱歌、跳舞和繪畫等，當中於不系比賽中奪獎。她更曾經是香港兒童合唱團成員，同時考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴資格。