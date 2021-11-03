【改善失眠】煩躁不安思慮過多常失眠　中醫推介茶療寧心安神助入眠【附做法】

▲ 若經常失眠，中醫推介桂圓酸棗仁茶，有助寧心安神。

經常失眠，喝甚麼有助改善？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，臟腑健康會影響情緒，為此她介紹一款寧心安神的茶療，適合思慮過多、失眠人士。

梁醫師表示，中醫理論認為「心藏神，主神志」，所以當我們情緒不穩、煩躁不安時，會用「心神不寧」去形容。心神活動有賴於五臟功能活動的平衡協調，情志活動會影響臟腑健康。

若臟腑失調，同樣會引致不同的情緒反應。若最近出現情緒易波動、心悸不安、健忘、難以入睡、多夢、食慾突然減少或增加等症狀，就代表你情緒受困擾，或受到壓力影響，宜適量進食有寧心安神功效的食材。要紓緩不適症狀，她亦提醒宜遠離煙酒，少喝咖啡及濃茶，以免影響睡眠質素。

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桂圓酸棗仁茶

茶療功效：寧心安神，紓緩思慮太多而不能入眠等症狀。

材料：桂圓6枚、酸棗仁9克

做法：

1. 洗淨所有材料，搗碎酸棗仁後，與桂圓一同放入保溫瓶，以熱開水沖洗一遍。

2. 再注入熱開水，焗約10分鐘至香味透出即可。

飲用宜忌

此茶能反覆沖泡至味淡。建議一星期飲用2至3天，連續兩星期為一個療程。

注意：身體有偏熱症狀或感冒未清者不宜飲用。

食材功效

酸棗仁：性平，有養肝、寧心、安神、斂汗功效，適合虛煩不眠、心慌驚悸、健忘、體虛多汗人士食用。

桂圓：補益心脾、養血安神

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣