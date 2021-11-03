【校園反黑】屯門有中學男生校外遇襲　揭同窗聯同3名男子襲擊

▲ 警方拘捕四名本地男子，年齡介乎15至20歲，涉嫌「以三合會人士身分行事」。（警方相片）

警方表示在前日（1日）下午接獲屯門區一所學校的職員求助，指其校兩名分別16及18歲男學生在校外午飯時被人襲擊，警方在區內拘捕四名涉案青年，年齡介乎15至20歲，涉嫌「以三合會人士身分行事」。

屯門警區反三合會行動組人員接手調查。經調查後，相信其中一名受害人早前跟校內另一名男學生爭執，該名男學生遂於午飯時間連同另外3名男子在學校附近截停並以手腳襲擊受害人。

受害人的同學嘗試制止但亦遭襲擊，4名男子其後逃去。警方同日在區內拘捕四名本地男子，年齡介乎15至20歲，涉嫌「以三合會人士身分行事」。所有被捕男子現正被扣留調查。行動中檢獲懷疑為被捕男子犯案時身穿的衣物。

警方重申對於欺凌案件是零容忍，另外亦繼續全力打擊任何涉及暴力和涉及三合會活動的罪行。根據香港法例第151章《社團條例》，任何人如屬三合會社團既成員，或以三合會社團成員身分行事，或參加三合會社團既集會，一經定罪，最高刑罰可判處罰款25萬元及監禁7年，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：伍瑋瑋