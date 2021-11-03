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【公海遊】袁振寧指業界已無聖誕市道　盼年底可與大灣區通關暑假擴至東南亞

社會 12:25 2021/11/03

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皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」早前一名船員檢出「復陽」，「海洋光譜號」須停航21天至下周。（經濟日報資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」早前一名船員檢出「復陽」，「海洋光譜號」須停航21天至下周。縱橫遊執行董事袁振寧直言，現時業界已無聖誕市道可言，旅客現時都多查詢12月至明年1月的航程，希望當局最快今年底前能通關到大灣區，其後再推展到內地其他城市。

縱橫遊執行董事袁振寧今早(3日)接受港台《千禧年代》訪問時指，是次海洋光譜號停航，大約有6至7有個航程受影響，但船公司有安排退款或改期，相信對旅客的影響不大；因應事件市民對公海遊查詢減少，大部分人轉考慮於12月至明年1月出發。

他又指，公海遊算是銀碼較大的產品，佔生意額約1至2成，惟如以疫情前生意額比較，仍不算太多；形容業界已無聖誕市道可言，旅行社主要做零售業務，例如賣土產物品，希望可於年底前先與大灣區通關，其後於明年農曆新年前後擴至國內其他地方，而明年暑假可與東南亞地方通關。

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責任編輯：陳正怡

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