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【靚太安樂窩】BB食飯過慢港媽每餐花1.5小時餵食　淘保溫碗激讚：好啱BB同老人家用

休閒消費 16:28 2021/11/03

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80後靚媽Shirley指，對於食飯比較慢的BB而言，這個保溫碗是好幫手。

踏入冬天，飯菜特别快變涼變冷，如果要每次拿去重新加熱，的確相當麻煩。有80後媽媽有感天氣轉涼，不想寶寶食冰凍的飯。因此在淘寶購入保溫碗，更大讚「好岩BB同老人家用」。

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80後媽媽Shirley接受TOPick訪問時分享購買保溫碗全因天氣轉冷，加上歲半大的兒子進食速度較慢，想他可以食熱騰騰的飯菜。

天氣轉涼，啲飯餸好快凍曬，真係唔想bb成日食凍野。佢食野又慢，每次食飯都要個半鐘，又無得催佢食快啲，有時仲含住啖飯兩三個字都唔吞。

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淘寶經驗豐富的Shirley亦大讚這個保溫碗高質，是性價比高之選，而網民更留言表示認同「好適合我腦退化的媽媽用，工人姐姐話每次要花上個多小時才能食完。」

淘左七年幾野，我自己就覺得好實用。其實個碗唔只啱BB用，都好啱老人家用。個款好用之餘，仲易清洗又全身防水。

Shirley : 用官集買野最好，貨一定到手同好快收到

靚媽購買的保溫碗是升級款K3，約209港元，大概2日到貨。她分享指用官集是她淘寶多年累積的心得，因可省卻再填寫資料的時間，而且只要每日下午2點前比錢合併，第二日就會收到貨。TOPick到淘寶網了解，發現保溫碗有4個型號可選，容量同為470毫升，共設有9個功能如3D立體加熱、自動風乾、紫外線消毒等，售價由138至444不等(168至540港元）。

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責任編輯：張懿慧

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