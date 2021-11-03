【市儈新娘】準新娘怕友人缺席婚宴傳戶口號碼　催人情過數激嬲朋友︰你好等錢使？

▲ 有準新娘在短訊傳戶口號碼，催促朋友將人情過數。

結婚是喜慶事，人情也是親友對新人的祝福。不過，近日一名台灣女網民於社交媒體分享，其準新娘朋友怕她缺席婚宴，於是在短訊中傳來戶口號碼，三番四次催促她將人情過數，令她感到很不舒服。最終她直接過數後，表明不參加朋友的婚宴。

準新娘多次催俾人情

該名女網民日前於facebook群組「新竹爆料公社」發帖，首句即氣憤表示「當妳收了這份禮金的當下也失去了一個朋友！」她講述事件始末，在疫情前收到朋友寄來的結婚喜餅，對方即將在本月27日補辦婚宴，因她沒填寫問卷回覆是否出席婚宴，朋友似乎擔心她缺席，於是透過短訊傳來戶口號碼索人情，她對此感到不滿︰

二三天就追一次禮金讓人感覺超不舒服，是覺得我不會包禮嗎？還是妳真急需這幾千塊？

她上載了與朋友的LINE對話截圖，可見朋友於10月23日稱「因您不克前來，那請把祝福禮金匯到下面帳戶」，並附上戶口號碼。翌日朋友再說「匯了跟我說一下，我對帳」，其後又問「有匯了嗎？」她難抵對方多次催促，回覆對方︰

婚宴不是11月27日嗎？有這麼急著要匯款？我有說我不要去嗎？這樣讓人感覺很不舒服。

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直接過數不出席婚宴

朋友則指她沒填問卷，詢問她不來可以人情過數，她亦沒表態，所以才以為她不出席。對方提及有些未能出席的朋友都主動送上人情或過數，所以才請她可以直接過數，讓她對帳而已。朋友續說如她出席婚宴，麻煩她幫忙填問卷，因為正陸續統計人數。

女網民隨後直接過數2000元台幣（約560港元），並告訴朋友「不去了，禮金已轉帳」，對方回覆「好的，謝謝你」。她之後補充，自己過去辦婚宴時，朋友兩位出席，給2000元台幣（約560港元）。

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網民︰結婚可以認清很多人

帖文引來大批網民留言，不少人認為準新娘索人情難看，表示「到底臉皮可以多厚」、「是要辦婚禮還是開討債公司」、「結個婚真的可以認清很多人」，又覺得女網民居然還將人情過數太好人，應該直接絕交。可是也有網民覺得是她沒填問卷回覆朋友在先，卻將事件擺上網公審。

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責任編輯：王明芳