【懂事女兒】4歲女獨自看舖應付自如　媽媽背後監察大讚懂事

▲ 內地一名4歲女童獨自替媽媽看舖，表現自如獲大讚懂事。

經過「Trouble Two」後，3至4歲的小朋友開始步入學前期，對所有事情都充滿好奇心，熱衷於探索和學習。內地一位媽媽因工作關係，要經常帶同4歲女兒到自己經營的士多上班，近日偶爾發現女兒獨自替她看舖時，面對顧客仍能冷靜應對，大讚女兒懂事。

▲ 4歲女童從招呼客人至結帳都「一腳踢」。（影片截圖）

女童表現沉著冷靜

綜合內媒報道，近日一條影片在網上被瘋傳，片段顯示在10月31日萬聖節，在貴州省貴陽市一間士多，一名4歲女童獨自坐在收銀機前，當有客人進店時，她主動問對方「買甚麼？」，又解釋由於媽媽上廁所了，所以自己在獨自看店。

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面對著成年的顧客，女童表現自如，跟客人對答如流，從顧客選購商品到結帳，一氣呵成地完成「任務」。最後媽媽回來後，女童在客人面前炫耀自己幫了媽媽忙，十分可愛。

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社區安全故放心留女兒在店

女童的媽媽表示，女兒剛滿4歲，由於家中只有她一人照顧孩子，如果店舖經常關門會影響生意，所以唯有帶女兒一同看店。

她解釋，店舖位於熱鬧的商業街，經常有保安巡邏，而洗手間就在士多旁邊，自己也會透過閉路電視觀察女兒，故放心讓她獨自看店。想不到女兒表現不俗，附近的鄰居亦大讚她十分懂事。

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責任編輯：王明芳