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【智慧城市】嶺南大學與華為雲簽署備忘錄 　支持發展智慧校園及知識資產數碼化　

社會 12:51 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

有關協議由嶺南大學校長鄭國漢及香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根共同簽訂。（嶺大圖片）

嶺南大學（嶺大）今日（3日）表示，為配合香港智慧城市的發展，與香港華為國際有限公司（華為）日前已簽署備忘錄，華為雲將發揮在數碼化科技領域的技術和資源，支持嶺南大學建設智慧校園及將知識資產數碼化。

嶺大表示，有關協議由嶺南大學校長鄭國漢及香港華為國際有限公司行政總裁（港澳地區）鄧水根共同簽訂。華為雲將協助嶺南大學以位於屯門的校園為基礎，推進校園各方面的管理數碼化，提升師生的教與學體驗，建設智慧校園。此外，透過數據湖解決方案，華為雲會協助嶺大完成在文學、社會科學及商學三個領域的歷史研究和教學資料，以支持嶺大持續擴展在本港和內地的教學發展。

雙方亦會攜手訂立人才培訓計劃，透過不同項目培育各範疇的專業人才。而嶺大更會設立ICT數碼化教學課程，結合華為雲的專業培訓，支持華為雲在校園數碼化產品及解決方案的人才培訓，發布相關政策鼓勵科研人員開展科研及創新活動。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

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