【打擊冒牌】海關檢逾千件疑冒牌球鞋及衣服拘3人　市值約80萬元

▲ 海關檢逾千件疑冒牌球鞋及衣服拘3人。（曾秋文攝）

版權及商標跨境調查組高級調查主任李宇翔表示，在上月28日至11月1日期間，分別在深圳灣管制站、荃灣及青衣兩個工廈單位內，檢獲共1100件懷疑冒牌物品，估計市值約80萬元，拘捕3名涉案人士。

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海關指，過去數日檢獲冒牌物品，並且搗破兩個在網上買賣冒牌物品的儲存倉庫。在上月28日在深圳灣管制站室截查一輛入境貨櫃車，在青衣檢獲一批冒牌物品，包括衣服及波鞋等，總值8萬元，拘捕一名61歲男子貨車司機。跟進調查後，在上月29日及11月1日採取執法行動，突擊搜查位於荃灣及青衣兩個工廈單位，分別破獲一個懷疑冒牌波鞋儲存倉庫，以及包裝中心、懷疑冒牌童裝倉庫，再檢獲多700多對懷疑冒牌波鞋，及70件童裝，總值約72萬元，並且拘捕2名分別25歲及35歲的女子。

經初步調查發現，涉案人士會利用網上社交平台，開始一些專頁或帳戶售賣冒牌波鞋和童裝，當有買家落單後，他們有不同貨源取貨、採購，貨物抵達香港後，他們將貨物儲存在荃灣及青衣工廈單位內，然後按照客人的訂單，利用郵遞公司寄出予顧客。

海關稱，提及在荃灣工廈單位內，更發現涉案人士一連租兩個商用單位，其中一個單位儲存波鞋倉庫，而另一個單位作包裝及加工中心，在包裝中心檢獲風筒和顏料，相信波鞋質量參差，賣家為顧客修補後才寄出。

3宗案件仍調查中，3名被捕人士保釋侯查。

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記者：曾秋文、余思嵐