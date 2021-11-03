【工廈重建】長沙灣宏昌工廈改建2座公營屋　提供1,200伙

▲ 長沙灣宏昌工廈重建，擬2023年展開及於2030年落成。（資料圖片）

房委會轄下長沙灣宏昌工廠大廈，最快2023年開展清拆重建，擬改建成2座1,200伙公營房屋，未敲定作出售居屋抑或出租公屋用途。

房委會早前經研究後，顯示長沙灣宏昌工廈技術上可作公營房屋發展，今年5月已宣布重建轄下該工廈及相關清拆安排。現時該用地被規劃作「休憩用地」地帶，在完成改劃作「住宅」用途後，房委會將會用作公營房屋發展。

擬發展地盤總面積0.8公頃，會以總地積比率9倍發展，可建總樓面面積是7.2萬平方米，日後擬改建成2座住宅大樓，提供1,200伙，可容納人口3,240人。

項目初步擬提供福利設施，包括長者日間護理中心、兒童之家、短期食物援助服務隊、弱智人士輔助宿舍、自閉症人士支援中心分處、濫用精神藥物者輔導中心、精神病康復者家長／親屬資源中心分處、邊緣社群支援計劃，或其他合適的福利設施。

房委會預計，按現時發展計劃，重建工程包括拆卸現有建築物、土地除污工程和興建公營房屋，預計於2023年展開及於2030年落成。

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記者：吳卓峰