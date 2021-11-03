【立法會選舉】提名期今踏入第4日　全國政協吳傑莊獲李澤楷提名參選選委會界別

▲ 全國政協委員吳傑莊報名參選立法會選委會界別。（胡偉明攝）

立法會選舉提名期今日踏入第四日，繼續有多人報名參選。其中，新設的選委會界別有多人報名，包括全國政協委員吳傑莊，以及由地區直選「轉跑道」的經民聯梁美芬。

吳傑莊透露，自己獲得18名選委提名，包括李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷，以及霍英東集團副總裁霍啟山。他表示，自己出身為單親基層家庭，兒時曾先後住過板間房和公屋，故希望未來沒有小朋友住在劏房，希望進入議會後能代表不同界別，搭通政府和商界之間的橋樑。

▲ 全國港澳研究會理事周文港報名參選立法會選委會界別。（胡偉明攝）

全國港澳研究會理事周文港，亦在下午到場報名參選選委會界別。他透露自己出身基層，曾分別住過10多年板間房和公屋。他表示，香港現時仍未找到新方向，希望未來在青年、教育多做工作，同時針對經濟多元化和教育創新等。有份給予選委提名的嶺南大學校董會主席姚祖輝，形容周文港對中央政策非常熟悉。

▲ 教聯會副主席鄧飛（中）報名參選立法會選委會界別。（胡偉明攝）

同樣參選選委會界別，還有的教聯會副主席鄧飛。教聯會會長黃均瑜希望，未來議會會有更多代表教育界的聲音。據了解，教聯會亦會派人出戰教育界，惟人選至今尚未公布。教聯會主席黃錦良強調，教聯會在現時全港最大教師團體。

而競逐連任的梁美芬，以及團結香港基金顧問之一、中華電力中國區總裁陳紹雄，今早亦到政府總部報名參選選委會界別。

▲ 經民聯梁美芬（前排）參選立法會選委會界別。（陳國峰攝）

梁美芬表示，「轉跑道」參選選委會界別，形容是「回應時代的呼喚」，指目前是國家最好的時代，亦是最具挑戰的年代，縱然不捨得九龍西選區，但希望配合國家及國際形勢，發揮其法律界的專長，包括融合中港兩地的法律人才等。她又形容，轉戰選委會界別責任更重大，強調並非更容易當選。

▲ 自由黨邵家輝報名參選立法會批發及零售界。（胡偉明攝）

此外，自由黨副主席邵家輝亦爭取連任批發及零售界議席，他下午亦到政府總部遞交提名表格。

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記者：胡偉明