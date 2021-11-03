【器官捐贈】 本港首宗腎病家庭成功配對換腎　 兩對夫婦「交叉換腎」已出院

▲ 醫管局公布本港首宗腎臟配對捐贈個案。（湯致遠攝）

醫院管理局2018年10月推行「腎臟配對捐贈先導計劃」，讓輪候換腎、各自家屬不脗合捐贈的兩個家庭進行交叉換腎，首宗手術今年8月成功進行，兩對捐贈者及受贈者現已出院。當局呼籲更多病人及家屬參加，擴大配對人數，增加成功率，令更多有需要的病人可以及早進行手術。

醫管局指根據衞生署數字，截至今年6月，本港有約2,320名腎衰竭病人輪候腎臟移植，局方在2018年10月推出有關先導計劃，至今共有26對捐贈者及受贈者，首宗個案於今年8月完成手術醫管局今年8月成功完成手術，並已經出院。

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兩對捐贈者及受贈者均為夫婦關係，兩名受贈者曾分別洗腎8年及6年，其中一方早前曾經成功配對，惟最後因捐贈者私人原因而無法順利做手術，故錯失了機會。不過兩對夫婦在今年6月透過計劃配對成功，在完成多次的身體檢查後，於8月底分別於瑪嘉烈醫院及瑪麗醫院完成手術，9月初出院。

其中一名受贈者已洗腎8年，他坦言洗腎多年感到辛苦，感謝計劃讓他有重新的機會。他在完成手術後已經不用再洗腎，生活質素及胃口亦有所改善，並揚言會努力做好復康治療：

唔想辜負這個新的腎藏，亦唔想辜負我另一半及另一邊捐贈者對我的恩賜。

其家人亦表示得知伴侶患病初期已決定捐腎，惟因血型不合適而各終，直至計劃的出現讓他與另一半看到希望：

希望所有等緊移植的病人都唔好失望，可以像我一樣參加這計劃，可以有多一個機會，幫到至親過一些較正常新生活。

醫管局總行政經理李立業指，近年每年成功的遺體和活體腎臟移植少於80宗，惟正等待輪候的有約2,300人，平均等候約54個月，相信計劃可以為病人帶來希望。

醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組聯席主席郭少燕表示，為腎病病人找到適合腎臟移植難度高，因為要符合血型和人類白血球抗原，而有關計劃可以補足其問題，並呼籲有意捐贈腎臟的病人家屬參與計劃，擴大配對池，增加配對成功率。

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記者：郭詩詩