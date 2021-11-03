【周年活動】譚仔雲南米線為鏖祝創業廿五周年　推連串活動普天同慶

譚仔雲南米線（譚仔）自1996年於深水埗永隆街1號開業，一步步發展成為擁有逾70間分店的連鎖餐廳。

為慶祝品牌成立25周年，譚仔特別以「深水埗」為引子，並以「廿五載情如初見」為主題，聯同香港藝術中心、協康會、6個本地插畫師創作單位以及國際揚名90後攝影師千紅，由下周四起透過慈善義賣以及藝術展覽，推動本地設計及文化產業的教育發展，努力回饋社會及關懷社區，重拾「深水埗」的人情味，也重返屬於譚仔姐姐和譚仔雲南米線的發源地。

2021年的深水埗是新舊文化的交匯點：傳統布行對手工藝的專注、電腦商場對潮流產品的追捧、街坊食肆對顧客的人情味、年輕活力的文創小店對創意的追求，這種多元化的精神面貌是由不同領域的深水埗人默默耕耘、堅持不懈的成果，為地區帶來多種獨有的味道及色彩。

譚仔率先聯同香港藝術中心以及6個本地插畫師創作單位，包括分別是羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學 崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing，推出6款「譚仔遮遮」。

由11月11日至16日於指定日期及指定譚仔門店供市民換購，全日惠顧任何堂食或外賣自取，均可以HK$60換購「譚仔遮遮」極輕量縮骨遮乙把（數量有限，換完即止，每張帳單只限換購一把譚仔遮遮）。

遮上分別繪畫了六條呈現深水埗「美不勝收」的遊歷路線圖（六大美線），包括： 高登及黃金商場、鴨寮街、北河街菜檔、大南街生活小店、布行、皮革店、歷史文化聚集點如雷生春堂等，全是深水埗新舊融和，充滿人和事的小區風景。

所得收益不扣除成本全數分別撥捐香港藝術中心及協康會，以支持香港藝術中心將多位Special Needs Artists 創作的ART FOR ALL繪本，送到各兒童醫院，將有意義的故事及喜樂同盼望帶到每一個患病的兒童；以及支援協康會有特殊教育需要(SEN)兒童及青年，幫助他們發掘多方面的潛力並加以培育，讓他們盡展所能。

「譚仔女聲合唱團」深水埗成軍

能夠在香港紮根25年，譚仔雲南米線一向以人為本，與1,300多名「譚仔姐姐」共同成長，情如大家庭。

「譚仔姐姐」已儼如品牌的代言人，所以今次為了慶祝25周年，她們更落力希望將譚仔味帶給更多人。

譚仔日前從1,300多位店員中，精挑細選了6位「譚仔姐姐」，包括： 「粉嶺囍逸店店長」玲玲姐(隊長)、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐（副隊長）、「沙田偉華店店員」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐、「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐以及「荃灣海之戀店店員」家宜姐今天於深水埗正式成軍，合組「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份參與譚仔「廿五載情如初見」企劃的連串活動。

歌聲愉悅著觀眾，歲月的沉澱帶給人感動。「譚仔女聲合唱團」的6 位成員，現正密鑼緊鼓，進行秘密練氣練聲，下周更有新歌面世，勢必引起城中熱話。

譚仔女聲合唱團」有份參與錄製的新歌由著名指揮家劉卓熙(Sanders)擔任監製。畢業於美國伊斯曼音樂學院指揮系的Sanders回流香港多年，有豐富音樂指揮經驗，擔任過本港多隊優秀合唱團指揮。

今次與譚仔雲南米線合作，他表示是一項新的挑戰：「6位來自各區分店的譚仔姐姐完全沒有受過專業的聲樂訓練，但感受到她們對音樂有一團火，願意接受這個挑戰，而這個合唱團以香港人情味出發，構思充滿溫度。」

此外，這次「譚仔女聲合唱團」成立，也實現了員工的夢想。

作為隊長的玲玲姐表示：「我在譚仔工作了近10年，已經當這裡是大家庭，同事們好團結，與同事上下一心，感謝公司給了很多機會，有機會發展所長，亦好開心成為合唱團一份子。加入公司多年，感受到公司與我們有商有量，為我們改善工作環境，看著公司成長，不斷改善員工福利及保障，覺得這間公司很為員工著想，是一間充滿溫情的公司。」

副隊長的彩燕姐更感恩公司圓了她小時候的歌星夢，她說：「多謝公司給我這一個機會，自己小時候已經好喜歡唱歌，之後結婚生了小朋友，其實已經將這個夢想放下了。萬萬都想不到，今次有機會讓我跟老師學習聲樂，有機會入錄音室，圓了我人生一個大夢想，好多謝公司，好感恩。」

千紅 X「譚仔女聲合唱團」

「譚仔女聲合唱團」除了推出新歌外，還會肩負《譚仔．姐・遮》攝影展的女主角，眾人日前穿上最新制服，拎起6把「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。

是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅(李維燊) 操刀，他曾憑著觀塘裕民坊雨後黃昏美景作品《穿越時空的少女》在國際攝影大賽奪獎，其縮時影片《關西風景》亦勇奪亞洲電子藝術節職業組別動畫部大賞第一名，同時獲日本頒發文部科學大臣賞。

今次，千紅就以文青風格，走到深水埗尋找好風景，重拾這裡的人情味。《譚仔．姐．遮》攝影展將於11月11日至30日 假香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

《譚仔．姐．遮》攝影展

日期：2021年11月11日至30日

時間：上午8時至晚上10時

地點：香港藝術中心4樓大堂