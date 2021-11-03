【新冠疫苗】政府估算合資格接種第3針約186萬人　本港有170萬劑復必泰存貨

▲ 政府估算合資格接種第3針約186萬人，本港有170萬劑復必泰存貨。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權、食物衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧今日（3日），就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。公布合資格的特定組別人士，即免疫力弱的病人、較高風險感染的人士，可由11月11日起免費接種第三劑疫苗，這些人士可由11月5日起開始預約。

聶德權指，優先接種組別人口估算約186萬，尚有170萬劑復必泰疫苗未打，不過這186萬合資格人口有部分人士接種第2針未夠6個月，會按需求再向藥廠訂購。另外，21間疫苗接種中心絕對有能力負荷，目前每日在疫苗接種中心接種的總劑量不足1萬劑，總負荷量為2.6萬劑，完全有充足的能力去為市民接種。

聶德權表示，今日是接種疫苗第251日，截至11月2日，累計有462萬人已打針，佔12歲或以上居民68.7%。政府接受專家建議，為高風險群組、免疫系統失調等長期病患者優先接種第三針，接種科興者可轉打復必泰。這些組別人士可由11月11日起免費接種第三劑疫苗，這些人士可由11月5日起開始預約。

聶德權指，合資格人士可以由11月5日周五起透過專題網站預約；在社區中心領取即日籌接種；公立醫院病人和訪客在疫苗接種站接種以及私家醫生診所接種第3劑疫苗，16歲以下需由家長陪同、65歲以上只需出示身份證、職業屬高暴露風險人士需提供工作證明。

疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會早前舉行聯席會議，經評估決定優先讓高風險群組、免疫系統失調等長期病患者優先接種第三針，接種科興者可轉打復必泰。

優先接種第三針的目標群組，主要包括60歲以上、醫護人員或職業屬高暴露風險人士、長期病患者、免疫力弱，例如癌症患者、器官移植人士等。

部分長期病患者包括免疫力弱的人士等，只要在第二針相隔4周後便可打第三針，而前2針接種科興的人士，可考慮「溝針」轉打復必泰；60歲以上長者、高風險群組包括醫護、機場工作人士等，可相隔6月個月才打第三針，同樣接種科興者可轉打復必泰。

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記者：李榮忠