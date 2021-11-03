【安心出行】政府擬要求B類餐廳用安心出行 陳肇始：正向餐廳了解有何困難
公務員事務局局長聶德權、食物衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧今日（3日），就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。政府分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑，料合資格打針的群組人數約186萬人。詳情即看【下一頁】
聶德權指，優先接種組別人口估算約186萬，尚有170萬劑復必泰疫苗未打，不過這186萬合資格人口有部分人士接種第2針未夠6個月，會按需求再向藥廠訂購。另外，21間疫苗接種中心絕對有能力負荷，目前每日在疫苗接種中心接種的總劑量不足1萬劑，總負荷量為2.6萬劑，完全有充足的能力去為市民接種。詳情即看【下一頁】
公務員事務局局長聶德權表示，專家建議第三針接種復必泰，是因為可以提高免疫力，第三針未必一定接種復必泰疫苗，市民仍可按自己意願及情況，選擇第三針是接種復必泰或科興疫苗。詳情即看【下一頁】
對於B類餐廳是否都要求用安心出行。食物衞生局局長陳肇始表示，安心出行是希望有助追蹤確診個案，控制整體的疫情，現時有更多處所可以用安心出行，加強自身保護及追蹤，所以一直建議及鼓勵市民使用，現時C及Ｄ類餐廳都要用安心出行，至於B類餐廳就仍需了解一下如果使用安心出行有何困難，會一直與處所溝通及檢討。
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記者：余思嵐