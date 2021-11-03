【死因研訊】6旬漢打科興後亡死於急性心肌梗塞致急性肺水腫　醫生：死前兩至三周身體已出現梗塞

▲ 伊院病理科顧問醫生卓華。（梁錦麟攝）

63歲男子於今年2月26日接種首劑科興疫苗後兩天去世，為首宗接種疫苗後死亡個案，死因研訊今（3日）續。解剖報告顯示，死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫而離世。伊院病理科顧問醫生作供稱，他估計死者的急性心肌梗塞發生於2至3周前，未有證據顯示接種疫苗會導致心肌梗塞，而死者屍體仍未有任何症狀顯示死者因接種疫苗後反應過敏而死。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日凌晨因急性肺水腫到伊利沙伯醫院求診，於清晨6時10分離世。

▲ 伊院急症室醫生林家俊。（梁錦麟攝）

伊院急症室醫生林家俊作供稱，死者於2月28日凌晨1時34分因氣促曾到院求診，當時死者稱氣促情況已持續數月，因惡化而求診。林指，當時死者清醒但呼吸急促，除氣促外，亦有呼吸困難、胸口窘迫等情況，沒有出疹、咽喉水腫及發燒等不良免疫反應。

林續指，從死者兩邊胸腔聽到呼吸時的雜聲，加上X光顯示死者兩邊肺部朦朧，臨床診斷為急性肺水腫或支氣管炎。死者於用藥後情況改善，於是被安排到內科病房。林又指，急性肺水腫並非過敏反應，故未有考慮和接種疫苗有關，而病人的情況很大機會因心臟問題而引起。

伊院病理科顧問醫生卓華指，解剖報告顯示死者因急性心肌梗塞致急性肺水腫離世，死亡時間為2021年2月28日清晨6時10分。

卓續指，他解剖死者屍體時，發現其左心室有淺褐色部分，並含有鐵血黃素，反映心臟部分肌肉壞死，符合急性心肌梗塞症狀，估計急性心肌梗塞發生在2至3周前。而死者心臟血管有逾75%阻塞，會引致心絞痛等症狀。卓又指，死者的肺部較常人重，顯示肺部有水腫情況，或會導致呼吸困難。

卓指，死者並非因接種疫苗而去世，他在驗屍時未有發現有黏膜增生致喉部水腫、支氣管收窄、皮膚出現紅斑等情況，故未有組織學證據顯示，死者因接種疫苗後出現過敏反應。卓又指，一些大型疫苗試驗結果亦顯示，科興疫苗不會引致心肌梗塞。

▲ 油麻地賽馬會普通科門診診所醫生盧昆儀。（梁錦麟攝）

油麻地賽馬會普通科門診診所醫生盧昆儀作供稱，死者在2020年6月、9月及2021年2月3日均曾到診所求診。2020年9月，盧指發現死者有糖尿病、高血壓及高膽固醇，而死者為嚴重吸煙者，1天吸食3包煙。

盧續指，死者有勞動性胸口痛已數月，屬較為穩定的冠狀動脈心臟病，亦建議他向心臟病專科醫生求診，以確定是否患上冠心病。盧亦就死者身體情況，處方了亞士匹靈、心臟藥、糖尿藥予死者。

死因研訊明（4日）續。

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記者：梁錦麟