【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇

▲ 政府公布特定群組接種第三劑疫苗安排。

公務員事務局局長聶德權、食物衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧今日（3日），就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。政府分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑，料合資格打針的群組人數約186萬人。詳情即看【下一頁】

聶德權指，優先接種組別人口估算約186萬，尚有170萬劑復必泰疫苗未打，不過這186萬合資格人口有部分人士接種第2針未夠6個月，會按需求再向藥廠訂購。另外，21間疫苗接種中心絕對有能力負荷，目前每日在疫苗接種中心接種的總劑量不足1萬劑，總負荷量為2.6萬劑，完全有充足的能力去為市民接種。詳情即看【下一頁】

公務員事務局局長聶德權表示，專家建議第三針接種復必泰，是因為可以提高免疫力，第三針未必一定接種復必泰疫苗，市民仍可按自己意願及情況，選擇第三針是接種復必泰或科興疫苗。

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記者：余思嵐