  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇

社會 16:23 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

政府公布特定群組接種第三劑疫苗安排。

公務員事務局局長聶德權、食物衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧今日（3日），就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。政府分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑，料合資格打針的群組人數約186萬人。詳情即看【下一頁】

聶德權指，優先接種組別人口估算約186萬，尚有170萬劑復必泰疫苗未打，不過這186萬合資格人口有部分人士接種第2針未夠6個月，會按需求再向藥廠訂購。另外，21間疫苗接種中心絕對有能力負荷，目前每日在疫苗接種中心接種的總劑量不足1萬劑，總負荷量為2.6萬劑，完全有充足的能力去為市民接種。詳情即看【下一頁】

公務員事務局局長聶德權表示，專家建議第三針接種復必泰，是因為可以提高免疫力，第三針未必一定接種復必泰疫苗，市民仍可按自己意願及情況，選擇第三針是接種復必泰或科興疫苗。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

相關文章

【疫苗接種】許樹昌相信當局會盡快推行打第三針　有機會每年接種疫苗
11:28 2021/10/28
【疫苗接種】許樹昌相信當局會盡快推行打第三針　有機會每年接種疫苗
【新冠疫苗】明日起社區疫苗接種中心逢星期三休息　平日開放時間改由10時至6時
16:21 2021/10/31
【新冠疫苗】明日起社區疫苗接種中心逢星期三休息　平日開放時間改由10時至6時
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
09:57 2021/11/01
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種

你可能感興趣

【疫苗接種】許樹昌相信當局會盡快推行打第三針　有機會每年接種疫苗
11:28 2021/10/28
【疫苗接種】許樹昌相信當局會盡快推行打第三針　有機會每年接種疫苗
【新冠疫苗】明日起社區疫苗接種中心逢星期三休息　平日開放時間改由10時至6時
16:21 2021/10/31
【新冠疫苗】明日起社區疫苗接種中心逢星期三休息　平日開放時間改由10時至6時
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
09:57 2021/11/01
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
新冠肺炎 疫苗 衞生防護中心 公務員事務局 經濟 香港 聶德權 陳肇始

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
15:45 2021/11/02
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
18:24 2021/11/02
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱