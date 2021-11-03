【新冠疫苗】合資格人士下周四起可打第三劑　聶德權：跟商討通關無直接關係

▲ 公務員事務局局長聶德權。（陳永康攝）

公務員事務局局長聶德權、食物衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及公務員事務局一般職系處長陳信禧今日（3日），就2019冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會，宣佈合資格人士下周四起可打第三劑包括免疫力及較高風險人士，本周五在專題網站可以預約，並預料合資格打針的群組人數約186萬人。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示本港每日只有單位數字的輸入個案，當中大部分在抵港或者檢疫期間已檢出，本港外防輸入以及內防擴散取得成效，形容本港疫情受控是得來不易，認為市民需要繼續防控，並且需要為日後出行及與內地通關做好準備。她又表示，參考其他國家的數據，沒有打針的長者感染病毒後的死亡率，較已接種疫苗的長者高10倍，而本港已打針長者只有15%，即是有85%的長者處於受感染的高危群組，呼籲長者及有長者家庭的子女，盡快接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

聶德權就指，接種第三針安排與通關並無直接關係，是科學及有需要的決定，安排接種第三針是希望做好防疫抗疫及建立保護屏障，盡早恢復正常生活和跨境往來。

至於若市民早前在外地接種了香港沒有提供的疫苗，又屬高風險群組是否也能接種第三劑。聶德權指，只要是屬合資格群組的香港居民，並完成疫苗接種滿6個月，都可以接種第三劑。

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記者：黃小冰