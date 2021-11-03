【鼻敏感】醫生教2大方法紓緩兒童鼻敏感　長期用不含類固醇通鼻噴劑或愈噴愈塞

▲ 醫生教2個方法紓緩兒童鼻敏感

本港很多兒童長年受鼻敏感困擾，據以往統計，每4至5個兒童當中就有一個患有鼻敏感。筆者既是兒科醫生，自幼也是鼻敏感患者，嘗試從不同角度歸納出以下有關鼻敏感的常見謬誤，以幫助各位正視此疾病。上期分享了一些坊間對鼻敏感的常見謬誤，今次繼續與大家講解一些對鼻敏感處理方法的錯誤觀念。

【謬誤一】小朋友難以接受洗鼻

筆者很推薦患鼻敏感的兒童早晚用鹽水洗鼻，因為此療法的成本低且效益高，既能洗走鼻腔內的黏液和致敏原，亦可滋潤鼻腔和鼻竇，有效減少鼻敏感的症狀。若兒童要使用噴鼻藥物，先用鹽水洗鼻更有助沖走積存於鼻腔內的鼻垢和黏液，讓噴鼻藥物更能發揮效用。

鹽水洗鼻的方法

洗鼻可早晚各一次，最好像刷牙般有規律。小朋友初時肯定會有點抗拒，其實家長只要上網搜尋一下，便會發現有很多兒童愉快地洗鼻的片段，家長可以陪同子女觀看，甚至親身示範洗鼻，都有助小朋友較易接受洗鼻。

洗鼻是否舒適，其實取決於洗鼻水的衝力、溫度和鹽分濃度。首先，鼻腔噴出鹽水時力度要適中，亦要用與體溫相近的溫水，鹽水濃度要與生理鹽水相近，以減少對鼻腔黏膜的刺激，家長可到藥房購買，或按以下方法調配：

1. 準備240毫升蒸餾水或開水

2. 加入半茶匙食鹽

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【謬誤二】類固醇噴鼻劑有很多副作用

類固醇噴鼻劑對治療鼻敏感非常有效，但不少家長對子女使用類固醇有所顧忌，甚至認為會影響健康。其實現今類固醇噴鼻劑的副作用已非常少，家長和小朋友可以放心使用。若仍不放心，不妨看看以下的問與答。

類固醇噴鼻劑使用愈久，效力會愈差嗎？

當藥物使用過久，而要用較大劑量才達到相同藥效，這現象稱為藥物耐受性。以往不少研究都顯示噴鼻式類固醇並沒有耐受性問題，全年使用也不會影響藥效。若如前述般在使用噴鼻劑前洗鼻，更有助藥物發揮應有效用。

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類固醇噴鼻劑會影響生長和身高嗎？

這關乎藥物的生體可用率（bioavailability），是反映藥物成分進入全身血液循環的程度之指標。新一代噴鼻式類固醇的生體可用率非常低，眾多研究均證實不會影響荷爾蒙和內分泌系統，雖然有個別研究顯示，兒童使用類固醇噴鼻劑容許最高劑量持續一年後，身高增長速度比使用安慰劑的兒童減少0.27厘米1，但是持續整年使用高劑量並不常見，一般建議當鼻敏感症狀緩和，便可嘗試減少類固醇劑量甚至停用，待症狀復發時才再使用或加大劑量。

類固醇噴鼻劑會令鼻腔灼痛及咽喉會有苦澀味？

不要小覷這些說法，因為十分常見，亦會減低兒童的用藥意欲，實情是這些副作用很大機會跟錯誤使用噴鼻劑有關。很多人使用噴鼻劑時，會跟滴眼藥水時一樣仰起頭來，這會令大部分藥水由鼻腔進入咽喉，刺激味覺細胞，再吞進消化道，其實只要噴鼻時低下頭便能解決。另外，噴射時應朝鼻孔外側，而非鼻中隔，否則很易有灼痛感甚至乎流鼻血。

【謬誤三】不含類固醇的通鼻噴劑，可長期使用

通鼻噴劑的藥物成分能夠令鼻腔黏膜的血管收縮，以達致通鼻效果，藥效快而顯著。但要切忌長期使用，因為此藥容易有耐藥性，即使噴同樣劑量，血管可能依然擴張而無法收縮，這種愈噴愈塞的情況稱為「藥物性鼻炎」。一般建議通鼻藥連續用上3至5天，就要停用讓鼻子休息。