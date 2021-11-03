【狠心母親】11歲男童遇車禍遭棄醫院1個月　母冷漠回應：好忙嚟唔到接佢

▲ 內地一名11歲男童遇車禍後獨留在醫院近一個月。

小朋友受傷父母定會非常緊張，但內地貴州一名11歲男童，遇車禍後卻慘被母親遺棄在醫院一個月。男童母親聲稱自己「在忙」，暫無法接回兒子，任由他獨留醫院，令醫生、護士感錯愕。

單親媽冷漠回應

據《貴州都市報》報導，11歲男童小軍（化名），10月3日在貴州修文六桶鎮遇車禍入院，經治療後需留院觀察。同房病童的家長發現，小軍的家長從未來醫院探望，詢問護士才得知，小軍母親在意外後曾來醫院陪伴兒子兩天便離開，獨留兒子在病房超過一個月。小軍住院期間一直由肇事者請看護照顧，現時已可出院，卻一直等不到媽媽來接他。

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據悉小軍年幼喪父，母親獨力湊大他和哥哥。內媒記者致電母親了解情況時，她堅稱兒子尚未康復，自己亦有事在忙，沒空來醫院，更表示「孩子很重要，但我現在自身難保」，指兩個月後才會到醫院接他。記者欲問詳細情況，對方草草回應後便掛斷電話。

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暖心醫護安慰男童

小軍的情況引起醫生及護士注意，有護士表示曾看到他偷偷把床簾拉上，躲在裏面哭。為了安慰他，暖心護士買了玩具車及書本，助男孩打發時間。男童現獲有心人捐贈衣物及照顧飲食，支撐他獨留醫院。他指現時最大心願是見到媽媽：

希望媽媽快來接我回家，我想上學。

事件傳出後引來網民熱議，不少網民認為孩子很可憐，「看得心裏很難過，這麼小的孩子為何要遭受這些？」、「如果不能給孩子足夠的照顧就不要生」、「孩子沒其他親人了嗎？」、「沒有盡到母親的職責就算了，連母愛也沒有」。

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責任編輯：王明芳