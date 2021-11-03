【置業夢碎】婚後住女家儲錢欲買市區樓　港男誕3孩後無力上車︰早知買新界樓

▲ 港男婚後住女家儲錢欲買市區樓，可是誕3孩後變成無力上車。

計劃趕不上變化！買樓上車是不少港人的夢想，有名港男婚後住在女家，目的是儲多些錢買樓，他偏好市區樓想儲多些錢才入手，可是不知不覺已誕下3名子女，置業至少要3房單位，現時距上車夢愈來愈遠，他後悔當年未有先入手新界樓。

後悔沒買樓結婚

一名網民於上月23日在網上討論區「香港討論區」分享堂哥的置業夢碎的經歷，帖文以「堂哥話好後悔當年冇買樓結婚」為題。堂哥婚後一直住在女家，目的是想儲多些錢可以購買市區樓盤，可是至今仍未上車。

佢結咗婚一直住喺女方度，本身夠錢買新界樓，但佢想買巿區樓，所以再儲下錢先。點知住住下就住咗幾年，佢老婆都生咗3件……

偏好貴價市區樓棄新界樓

樓主表示堂哥本身已儲夠錢足以購買較平價的新界樓，可是他嫌三嫌四「佢話太遠，要求多多」，偏好貴價的市區樓的他，卻因為生了3孩而失預算。由於考慮到3名孩子的成長生活需要，置業要買更大的樓，變相預算要更多，加上香港樓價持續高企，上車變成了遙遙無期。

錢唔係儲唔到，但生咗3件就起碼要買間3房嘅樓，咪話巿區呀，元朗3房都買唔起呀……

堂哥向堂弟大呻很後悔當年沒有買新界樓才結婚，現時已追不上置業計劃。樓主有感夫婦如果想買樓置業，「真係要諗清楚想生幾件先」，好好計劃生育去配合買樓夢。

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網民︰買樓要降低要求

網民為樓主堂哥感可惜，直指「買樓唔好咁揀擇，上咗樓先，有錢再換」，有的斥責他「無出色無遠見」。另有網民分享自己置業的經歷，「目標單位永遠係自己差少少先買到嗰間」，他購入第一間三百幾萬的樓，自己超不喜歡，本來想買對面街的四百萬單位，近日換了八百萬一房單位，本來目標是同屋苑九百萬二房，但「勉強接受」，有感「買樓唔降一啲要求，或者唔衝動，真係一世買唔到樓」。更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳