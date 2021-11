【形象改造】尖沙咀一站式男士造型概念店開幕　率先採用Dyson最新風筒理髮打造新形象

▲ 全新規劃一站式男士造型概念店RICKYKAZAF,座落於尖沙咀黃金地段大型購物中心Mira Place,佔地約4500尺。(圖片由店舖提供)

扮靚不是女人的專利!男士們如果多花心思,改變形象後,相信能提升自信,繼而給伴侶耳目一新的感覺。近日一間一站式男士造型概念店座落於尖沙咀Mira Place,為男士提供一站式的個人護膚、化妝、理髮等服務,各位女士趁著節日臨近,不妨帶另一半到這裡「改頭換面」!

佔地約4500尺一站式男士造型概念店

由專業化妝師RickyKAZAF帶領的全新規劃一站式男士造型概念店RICKYKAZAF,座落於尖沙咀黃金地段大型購物中心Mira Place,佔地約4500尺。

透過個人護膚、化妝、理髮等服務,將品牌理念「Find the Best in You」從網絡平台延伸到實體店,為顧客提供全方位形象服務及指導,目標讓更多人能親身體驗造型指導及參與形象改造工程,為大家介紹概念店的特色。

髮型服務 - KAIR (SALON)

KAIR是RICKYKAZAF旗下的HAIR(AIR)品牌,KAIR內共設有16個理髮座位,駐場髮型團隊會因應客戶的頭型、髮質等要素,設計出合適的髮型,享受不一樣且個人化的理髮體驗,亦會提供頭髮造型心得及護髮貼士,讓客戶自己都可以簡易撑握日常的造型技巧。

率先採用Dyson最新產品

全店更率先採用Dyson Supersonic™風筒 HD08 普魯士藍冬日限定版,以及Dyson Airwrap™ 造型器 HS01普魯士藍冬日限定版,為一眾男士於聖誕佳節前打造耳目一新的新造型。

男士改造區

RICKYKAZAF特意為希望改善自己形象、卻又苦無對策的男士提供一站式個人形象設計及改造服務,希望透過改造令大家認識到自己不同的另一面,發掘更多的可能性。

由專業團隊以一對一的方式,透過了解每一位男士的需要及目標,從髮型、化妝、衣著等著手,與其一同設計及創造新形象,為男士蛻變出一個更理想、更符合目標的個人形象。

個人儀容護理區

RICKYKAZAF為男士建立全新造型教室,由專業團隊設計出獨有「男士護膚療程」,配合各大品牌產品,因應個人及工作需要,即時為男士打造全新造型,建立自信的第一步。

男士眉型區

RICKYKAZAF特設專區為客人提供設計眉型服務,由專業造型師指導及修正,更提供半永久技巧改善眉型不對稱、眉毛稀疏不齊等的問題, 讓男士展現最自然又持久的眉型。

男士服裝造型區

由團隊專業的服裝造型師因應不同男士之個人需要,度身配搭出適合不同場合、不同形象的各種穿搭造型,與不同時裝品牌合作,讓男士們在各個領域均能展現自信,盡顯個人魅力。

男士品味工作坊 / 品牌合作展覽區

RICKYKAZAF希望從多角度培育男士的內在品味,因而特設工作坊區域,同時亦會與不同品牌合作舉辦展覽區,不定期聘請專業單位教授紅酒、品酒、咖啡等男士相關品味課程,「從內而外」提昇男士形象及品味。

概念店開幕首個展覽將與Dyson合作,舉行為期兩個月的展覽。屆時將展示Dyson全系列頭髮護理及造型產品,包括最新款Dyson Supersonic™風筒 HD08 普魯士藍冬日限定版,以及Dyson Airwrap™ 造型器 HS01普魯士藍冬日限定版。

一站式男士造型概念店RICKYKAZAF詳情:

店舖地址:尖沙咀美麗華廣場一期1樓127號

試業日期:2021年11月1 日

預約查詢:9080 6722

