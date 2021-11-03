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【馬會獎學金】3名大學生立志助SEN及精神病童　曾被診斷自閉症中醫學生冀成立工作坊

社會 15:09 2021/11/03

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香港賽馬會獎學金得獎同學． 左起為林堅毅、黃沛婷及黃美瑜。（陳永康攝）

SEN（有特殊教育需要）和有精神健康問題學生在學習及生活上，也需要額外的訓練及幫助，有時候他們的困難更未必是一般人所明白，不過3名賽馬會獎學金得獎的大學生卻有同一目標，他們雖然出身各異，經歷不同，但是矢志為有需要學生改善學習環境。

３位大學生分別是理大社工3年級生林堅毅、中大中醫學3年級生黃沛婷和科大土木工程學3年級生黃美瑜，獲頒賽馬會獎學金。3名同學出身經歷各異。

林堅毅因幫助不到患抑鬱症的親友，感到無力，遂立志成為社工，他在分享時指，中學時的最親好友患上了抑鬱症，但作為親友的自己在中四時，才因他多次缺席而發現其病情。他事後了解到，親友在過去數年已不斷掙扎，但自已除了一句「有問題可以搵我」外，卻幫不上忙；後來親友更因病情轉差，更令他心生無力感。他坦言自己因此而立志成為社工，希望學到幫助有精神問題學生的方法。

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林堅毅指自己在大學生涯中，除知識上有所增長，更明白到社工並非救世主，一人之力難以改變社會，但他未有氣餒：

家人為我取名堅毅，要我失敗之前都不放棄，我中學時不明白，但現在知道，有些事情儘管不易，但我有責任繼續做。

至於黃沛婷高小時被診斷有自閉症和注意力不足過動症，現時希望成為中醫，亦希望成立SEN工作坊，為SEN學生提供支援。

而喜歡運動的黃美瑜則指，因為投球運動而學懂與人相處，現時作為投球教練更不時參與社區活動，例如為SEN學童編制電腦遊戲。

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記者：陳梓蔚

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